لوح بین المللی کرامت در کرمان به آمنه بهرامی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی در کرمان یکشنبه شب خیرین پرورشگاه صنعتی کرمان گواهی بین المللی بزرگواری و کرامت را تقدیم آمنه بهرامی کردند.

رئیس پرورشگاه صنعتی کرمان با اشاره به گذشت بزرگ آمنه بهرامی گفت: این عمل نشان دهنده وجود فرهنگ گذشت در جامعه اسلامی ماست.

محمد نیکپور ادامه داد: بسیاری از مردان با دیدن این حرکت انسان پسندانه و زیبای آمنه بهرامی درس گذشت و فداکاری را از این بانوی بزرگوار آموختند.

نیکپور ابراز داشت: آمنه بهرامی با گذشت و فداکاری خود باعث شادی ایرانیان و ترویج این فرهنگ در بین احاد جامعه شد.

آمنه بهرامی نیز در این مراسم ضمن سپاس از مردم کرمان گفت: هدف من عمل به قرآن و ارزش های آن بوده است.

بهرامی با بیان اینکه کوچترین تردیدی در تصمیمم ایجاد نشده است گفت: بعد از این زندگی من تغییر می کند زیرا با این گذشت از زندگی بیش از پیش لذت می برم.

وی با اشاره به اینکه این کار را برای رضای خدا انجام داده ام گفت: امیدوارم افرادی که می توانند گذشت داشته باشند در این راه قدم بردارند.