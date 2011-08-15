روشهای نوین تحقیقات باستان شناسی دریایی معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر حمید علیزاده افزود: با توجه به نزدیکی علوم زمین شناسی و باستان شناسی به ویژه در مطالعات مربوط به آثار 10 هزار سال اخیر، بسیاری از یافته های این دو علم با یکدیگر همپوشانی دارد و روشهای علمی بررسیهای زمین شناسی و باستان شناسی در بسیاری از زمینه ها یکی است.



رئیس پژوهشکده علوم دریایی موسسه ملی اقیانوس شناسی، اظهار داشت: با توجه به نقش دریاها و آبراهه ها در تاریخ ایران و اثراتی که این محیط بر تحول و تکامل تاریخی ایرانیان بر جای گذاشته است، بررسیهای باستان شناسی ساحلی و دریایی می تواند به روشن شدن بسیاری از جنبه های علمی این موضوع کمک کند.



وی اشاره به برگزاری همایشی در این زمینه ادامه داد: این کارگاه بر آن است تا با ارائه روشهای مشترک میان زمین شناسی هولوسن و باستان شناسی در سواحل، به دانشمندان این دو زمینه علمی کمک کند تا به درک مشترکی از نحوه اثرگذاری پدیده های زمین شناسی و تاریخی دست یابند و روشهای مشترکی را در این گونه‌ مطالعات در پیش گیرند.



علیزاده با بیان اینکه این همایش روز شنبه 29 مردادماه برگزار می شود، اضافه کرد: در این کارگاه یک روزه در خصوص روشهای تحقیقاتی باستان شناسی دریایی چون ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی، پالینولوژی و رسوب شناسی در درک پدیده های زمین شناسی و باستان شناسی دریایی بحث و بررسی می شود.