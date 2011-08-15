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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۰

رمضانخانی:

ماه رمضان فرصتی برای توجه بیشتر به احساسات پاک روزه اولیها است

کرج - خبرگزار ی مهر: مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان البرز از ماه رمضان به عنوان فرصتی برای سلامت روح و توجه بیشتر به احساسات پاک کودکان و نوجوانان روزه اولی یاد کرد.

صفی الله رمضانخانی در گفتگو با خبرنگار مهر،اظهار داشت: در دورانی که کودک ذهن و ضمیرش همچون لوح سفیدی است و آماده پذیرش است، می‌توان آنها را از پاداش و ثوابی که خداوند در صورت انجام فرایض دینی به آنها عطا می‌کند، آگاه ساخت.

وی افزود: ماه رمضان فرصتی برای سلامت روح و توجه بیشتر به احساسات پاک کودکان  و نوجوانان روزه اولی است.

رمضانخانی ضمن اینکه کانون پرورش فکری را مکانی امن برای حضور کودکان و نوجوانان توصیف کرد افزود: خدا را شاکرم که پس از 23 سال خدمت گذاری توفیق این را داشته ام که در خدمت صادقترین و پاکترین افراد جامعه یعنی کودکان و نوجوانان باشم.

وی حضور در جمع اعضا کانون را فرصتی ارزشمند خواند و با ابراز امیدواری از ماندگاری خاطره جشن اولین حضور اظهار داشت: همانگونه که جسم برای حفظ سلامتی به تغذیه احتیاج دارد، ماه رمضان نیز فرصتی برای توجه به سلامت روح است.

مشاور استاندار در امور آموزش و پرورش ضمن توصیه به کودکان و نوجوانان به دانستن قدر لحظه ها و فرصتها بیان داشت: سعی نمایید فرزندان صالح و سالمی برای انقلاب باشید.

کد مطلب 1384126

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