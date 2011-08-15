126 میلیارد تومان برای ساخت سدهای مخزنی خوزستان اختصاص یافت

هوشنگ کسایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان اعتبار به منظور ساخت و تکمیل 9 سد مخزنی شامل جره در رامهرمز، بالارود در الوار گرمسیری، سردشت و شیرین آب در دزفول، خیرآباد و صیدون در بهبهان، سد و قفل کشتیرانی بالا دست و سد قفل کشتیرانی پائین دست بهمنشیر در آبادان و خرمشهر و آریوبرزن در بهبهان اختصاص یافته است.



وی با اشاره به اینکه این طرحها تا دو سال آینده به بهره برداری می رسند، افزود: با بهره برداری از این طرح ها بیش از 663 میلیون متر مکعب به حجم ذخیره آب استان افزوده می شود.



سرپرست معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: کنترل سیلاب، افزایش سطح زیرکشت، افزایش آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی، توسعه زمینهای کشاورزی، تولید انرژی برق آبی و توسعه گردشگری را از مهمترین اهداف ساخت سدهای مخزنی در خوزستان برشمرد.



وی گفت: این طرحها تاکنون بین 15 تا 90 درصد پیشرفت کار دارند و برای آنها بیش از دو هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.