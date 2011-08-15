زن مسلمان باید از چادر برای حفظ شخصیت خود استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظاهری روز دوشنبه در درس اخلاق هفتگی خود جلب نظر کردن زن و مرد را حرام دانست و افزود: زن مسلمان شخصیت دارد و باید از بهترین پوشش یعنی چادر برای حفظ شخصیت استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه حیا از فضائل مهم در اسلام است، اظهار داشت: عفت و غیرت از میوه‌های فضیلت حیا به شمار می‌رود.

رئیس حوزه علمیه اصفهان تصریح کرد: بیش از 20 آیه از قرآن کریم و بیش از یک‌هزار روایت از ائمه اطهار(ع) در مورد عفت در زنان و غیرت در مردهاست و این پافشاری به دلیل اهمیت بسیار فضیلت حیا محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: قرآن برای جلوگیری از فساد اخلاقی و دوری از زنا، زن و مرد را به دوری از چشم چرانی و نگاه آلوده سفارش می‌کند.

آیت‌الله مظاهری با ذکر آیه‌ای از قرآن کریم بیان داشت: زنها باید در طرز پوشش، صحبت کردن، راه رفتن و زینت صورت تبرج نداشته باشند بلکه باید با قاطعیت در اجتماع حضور یابند.

وی اختلاط و صحبت کردن زن و مرد نامحرم را از دیگر موارد ایجاد ناپاکی و فساد اخلاقی در جامعه دانست و ادامه داد: اگر می‌خواهید جامعه‌ای طاهر و بدون فساد اخلاقی داشته باشید باید اختلاط و خندیدن بین زن و مرد نامحرم وجود نداشته باشد.

رئیس حوزه علمیه اصفهان تاکید کرد: بالاترین تقدس، رفاه و آسایش در بین زن و مرد مختص بودن زن برای شوهر و شوهر برای زن است و این در صورت اجرای نکته‌های قرآن است و اگر غیر از این باشد انسان دچار دلهره، اضطراب و نگرانی خواهد شد.

وی بالاترین بلا در بین زن و مرد را بی‌اعتمادی نسبت به یکدیگر دانست و گفت: باید عفت، عفاف و حجاب را در بین زنان زنده و غیرت را در مردها حفظ کنیم.

آیت‌الله مظاهری با ذکر روایتی از امیرالمؤمنین (ع) افزود: ترس، بخل و تکبر از فضیلتهای زن در برابر نامحرم است.