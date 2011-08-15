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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

آیت‌الله مظاهری:

زن مسلمان باید از چادر برای حفظ شخصیت خود استفاده کند

زن مسلمان باید از چادر برای حفظ شخصیت خود استفاده کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه علمیه اصفهان گفت: زن مسلمان باید از بهترین پوشش یعنی چادر برای حفظ شخصیت خود استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظاهری روز دوشنبه در درس اخلاق هفتگی خود جلب نظر کردن زن و مرد را حرام دانست و افزود: زن مسلمان شخصیت دارد و باید از بهترین پوشش یعنی چادر برای حفظ شخصیت استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه حیا از فضائل مهم در اسلام است، اظهار داشت: عفت و غیرت از میوه‌های فضیلت حیا به شمار می‌رود.

رئیس حوزه علمیه اصفهان تصریح کرد: بیش از 20 آیه از قرآن کریم و بیش از یک‌هزار روایت از ائمه اطهار(ع) در مورد عفت در زنان و غیرت در مردهاست و این پافشاری به دلیل اهمیت بسیار فضیلت حیا محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: قرآن برای جلوگیری از فساد اخلاقی و دوری از زنا، زن و مرد را به دوری از چشم چرانی و نگاه آلوده سفارش می‌کند.

آیت‌الله مظاهری با ذکر آیه‌ای از قرآن کریم بیان داشت: زنها باید در طرز پوشش، صحبت کردن، راه رفتن و زینت صورت تبرج نداشته باشند بلکه باید با قاطعیت در اجتماع حضور یابند.

وی اختلاط و صحبت کردن زن و مرد نامحرم را از دیگر موارد ایجاد ناپاکی و فساد اخلاقی در جامعه دانست و ادامه داد: اگر می‌خواهید جامعه‌ای طاهر و بدون فساد اخلاقی داشته باشید باید اختلاط و خندیدن بین زن و مرد نامحرم وجود نداشته باشد.

رئیس حوزه علمیه اصفهان تاکید کرد: بالاترین تقدس، رفاه و آسایش در بین زن و مرد مختص بودن زن برای شوهر و شوهر برای زن است و این در صورت اجرای نکته‌های قرآن است و اگر غیر از این باشد انسان دچار دلهره، اضطراب و نگرانی خواهد شد.

وی بالاترین بلا در بین زن و مرد را بی‌اعتمادی نسبت به یکدیگر دانست و گفت: باید عفت، عفاف و حجاب را در بین زنان زنده و غیرت را در مردها حفظ کنیم.

آیت‌الله مظاهری با ذکر روایتی از امیرالمؤمنین (ع) افزود: ترس، بخل و تکبر از فضیلتهای زن در برابر نامحرم است.

کد مطلب 1384131

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