"یاس و ناامیدی" احساس مشترک جوانان اروپا/ جامعه اروپایی در بحران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی به قلم "الکس روهل" نوشت: روز به روز اعتراضات در اتحادیه اروپا گسترش بیشتری پبدا می کند. اکثر این اعتراضات در کشورهای اروپایی به غیر از اعتراضات اخیر در انگلیس به صورت صلح آمیز جریان پیدا کرد، اما در هر حال در همه این حرکت ها یک احساس مشترک وجود داشت و آن احساس نا امیدی و یاس بود.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: این اعتراضات در شهرهای مختلف اروپا با نامهای متفاوتی شکل می گیرند، اما همه آنها بر یک کمبود تاکید دارند. در پرتغال جوانان تحصیلکرده های که خود را توسط سیاستمداران کشورشان در محدودیت روز افزون احساس می کنند خود را "نسل به مخمصه افتاده" می نامند.

جوانان معترض فرانسوی به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانند یک زندگی مستقل تشکیل دهند و باید تا مدتهای طولانی نزد والدین خود زندگی می کنند. در آتن نیز جوانان شرایط بدی دارند.

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه اعتراضات در انگلیس از این لحاظ که همراه با اغتشاش و خشونت است با اعتراضات در دیگر کشورهای اروپایی متفاوت است اما در عین حال خاطر نشان کرد: همه این حرکت های اعتراض آمیز در سراسر اروپا بیانگر گسترش ناامیدی و یاس در این قاره است و اعتراضات نسلی را نشان می دهد که بیشترین ضربه را از بحران اقتصادی در این اتحادیه خورده اند.

زوددویچه در ادامه خاطر نشان کرد: در ایرلند و ایتالیا رسما بیش از یک چهارم جوانان زیر بیست و پنج سال بیکار هستند. در یونان نیز نرخ بیکاری در مارس گذشته 5و38 درصد اعلام شد و در اسپانیا نیز تقریبا از هر دو جوان یک نفر بیکار است.

در انگلیس نیز از زمان بروز بحران مالی بیکاری جوانان حدود چهل درصد افزایش پیدا کرده است. این نشان می دهد که اعتراضات خشونت آمیز در انگلیس دلایل سیاسی اجتماعی مشابه اعتراضات صلح آمیز در دیگر بخشهای اروپا دارند.

"زوددویچه" در بخش دیگری از این مطلب نوشت: آمارها نشان می دهد که مدل جامعه اروپایی در چه بحران عمیقی گرفتار شده است. اگرجوانان ما دیگر نتوانند به خوبی تحصیل کنند و هماهنگ عمل کنند برای این قاره سبز که روز به روز پیرتر می شود چه چشم انداز و آینده ای می توان در نظر گرفت؟

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب به وضعیت کشور آلمان با توجه به اینکه این کشور پایین ترین میزان بیکاری جوانان در اروپا را دارد اشاره کرده و نوشت: بر اساس بررسی های موسسه جوانان "شل" در این کشور میزان شرکت در انتخابات جوانان 18 تا بیست سال در ده سال گذشته روند رو به کاهشی را طی کرده و به حدود پنجاه درصد رسیده است.