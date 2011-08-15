اتمام پروژه انبار مرکزی نفت ارومیه 200 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر توفیقی پیش از ظهر دوشنبه در جریان بازدید معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از محل احداث مخازن فرآورده های نفتی ارومیه با اشاره به پیشرفت 40 درصدی پروژه احداث انبار 120 میلیون لیتری فرآورده های نفتی ارومیه افزود: این پروژه با هدف تامین ظرفیت مورد نیاز استان به ذخایر فرآورده های نفتی در زمینی به مساحت 50 هکتار در قالب 11 مخزن بزرگ در حال احداث است .

توفیقی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح 380 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده که تا کنون 170 میلیارد ریال آن هزینه شده است، اظهار داشت: با آغاز عملیات احداث با تاخیر زمانی تعیین شده به دلیل وجود مشکل معارض و کمبود اعتبار، در صورت تامین 200 میلیارد ریال، این طرح تا پایان سال آماده بهره برداری می شود.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این بازدید با اشاره به برنامه عمرانی استان برای اتمام پروژه های نیمه تمام، گفت: با اجرا و تکمیل پروژه های زیربنایی در استان بسترهای لازم برای رشد و توسعه در بخشهای مختلف اقتصادی، عمرانی، صنعتی و تولید بیش از پیش فراهم خواهد شد .

جواد محمودی با اشاره به آثار اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در بخش انرژی نیز افزود: با اجرای این طرح علاوه مدیریت صحیح در مصرف، از هدر رفت منابع با ارزش نظیر فرآورده های نفتی جلوگیری شده که با تکمیل این طرح شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی کشور خواهیم بود .