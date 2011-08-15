عیادت فرمانده نیروی زمینی ارتش از سرباز فداکار

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار امیر پوردستان خطاب به خانواده این سرباز گفت: وحید جمشیدی فرزند غیور ملت است که لباس دفاع از میهن اسلامی مان را پوشیده و در حالی که در مرخصی نیز به سر می برده به وظیفه انسانی خود عمل کرده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در این دیدار افزود: کارهای شایسته و انسان دوستانه همیشه مورد تقدیر همگان بوده و ما هم در ارتش و نیروهای مسلح وظیفه خود می دانیم تا از این اعمال شایسته حمایت کنیم.

گفتنی است، وحید جمشیدی، گروهبان وظیفه ستاد نیروی زمینی ارتش در 26 تیرماه گذشته در یک اقدام جوانمردانه برای نجات 4 سرنشین خودروی واژگون شده که نیازمند کمک فوری بودند، دچار سانحه شده و در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهدای هفتم تیر شهر ری بستری شد.