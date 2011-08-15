سومین اوراق اجاره فردا در فرابورس منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آرام بنیار امروز در نشستی خبری گفت: آمارها نشان می دهد که بیش از 1100 میلیارد دلار صکوک در جهان منتشر شده که بخش عمده آن در بخش‌هایی از آسیا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس متمرکز شده است.

مدیرعامل تامین سرمایه امین افزود: صکوک، نوعی اوراق بهادار اسلامی است که می تواند ابزاری مناسب برای جایگزینی اوراق قرضه باشد، این اوراق با درگیر کردن یک دارایی مشخص فیزیکی و به میان آوردن قراردادهایی مانند اجاره و مضاربه منطبق با قانون بانکداری بدون ربا است.

وی ریسک کم، مبتنی بودن بر دارایی و کفایت جریانات نقدی بانی برای توجیه پذیر بودن انتشار اوراق، اجماع فقهی در بین فقهای شیعه و اهل سنت، امکان مصرف وجوه حاصل از انتشار اوراق اجاره در هر طرح سودآور مورد نظر بدون محدودیت، امکان ترکیب و طراحی ابزار جدید را از مهمترین ویژگی های اوراق اجاره اعلام کرد.

آرام بنیار انعطاف پذیری در تعیین نرخ اوراق با توجه به مبلغ اجاره، امکان تغییر نرخ اوراق اجاره، نبود محدودیت در میزان سرمایه بانی، امکان شناسایی سود ناشی از فروش دارایی ها در اوراق اجاره برای تامین نقدینگی را از دیگر مزایای این اوراق ذکر کرد و افزود: این ویژگی ها باعث شده است تا استقبال از این ابزار مالی اسلامی در جهان رو به افزایش باشد.

وی درمورد ویژگی های صکوک اجاره گفت: دو نوع صکوک از حیث عملکرد در پایان دوره وجود دارد، یکی اوراق اجاره به شرط تملیک است که دارایی پس از اتمام دوره به بانی اوراق باز گردانده می شود و نوع دوم اوراق اجاره عملیاتی است که سرمایه گذاران و دارندگان اوراق اختیار دارند، دارایی را با قیمت اسمی و یا قیمت جدید به بانی اولیه یا اشخاص دیگر بفروشند.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین با بیان اینکه هنوز ساختار نوع دوم صکوک اجاره درایران تدوین نشده است، افزود: با توجه به اینکه امکان افزایش قیمت دارایی ها در آینده وجود دارد، نوع دوم صکوک اجاره جذابیت های زیادی برای سرمایه گذاران دارد که امیدواریم ساختار این نوع اوراق به زودی در بازار سرمایه ایران تدوین و به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار برسد.

آرام گفت: در حال حاضر 14 نوع صکوک در جهان وجود دارد که اوراق اجاره پرکاربردترین صکوک در میان این اوراق است،اواراق مشارکت و مضاربه نیز در رتبه های بعدی پرطرفدارترین صکوک در جهان قرار دارند.

وی از انتشار سومین اوراق اجاره فردا در فرابورس خبرداد و افزود: شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید مبلغ 1087 میلیارد ریال اوراق اجاره را روز سه شنبه در فرابورس ایران منتشر می کند، نرخ سود اجاره 17.5 درصد و مدت آن چهار ساله است که در پایان هر سه ماه از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) پرداخت می شود.

وی ادامه داد: متعهد پذیره نویس و بازارگردان این اوراق شرکت تامین سرمایه امین، عامل فروش کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان و ضامن آن بانک سپه است، شرکت سرمایه گذاری امید با انتشار این اوراق می تواند سه قطعه زمین را برای پروژه های ساختمانی و مخازن نفتی تامین مالی کند.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین با بیان اینکه بازارسرمایه پتانسیل و ظرفیت انتشار 1500 میلیارد تومان اوارق اجاره را در سال 90 دارد، افزود: شرکت تامین سرمایه امین سال گذشته 1500 میلیارد ریال اوراق مشارکت بورسی منتشر کرد که پیش بینی می شود امسال بیش از این عدد اوراق اجاره در بازار سرمایه عرضه شود.

آرام بنیار با بیان اینکه انتشار اوراق اجاره انقلابی در تامین مالی کشور به وجود آورده است، اظهارداشت: خوشبختانه قوانین انتشار اوراق اجاره در ایران مطابق با استانداردهای بین المللی است به طوریکه می توان این اوراق را در سطح بین المللی منتشر کرد.

پیش از این شرکت هواپیمایی ماهان و بانک سامان اوراق اجاره در فرابورس منتشر کردند و سرمایه گذاری امید، سومین شرکتی است که این اوراق را در بازار سرمایه منتشر خواهد کرد.