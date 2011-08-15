جزئیات پرداخت تسهیلات خرید مسکن به شعب ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر بیژنی مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت : تمامی دارندگان حسابهای صندوق پس انداز مسکن با گذشت حداقل 12 ماه از تاریخ افتتاح حساب و حفظ حداقل متوسط موجودی 100 میلیون ریال می توانند از تسهیلات 200میلیون ریالی خرید، احداث و یا تکمیل واحد مسکونی استفاده نمایند.

وی حداقل متوسط موجودی برای بهره مندی از تسهیلات خرید مسکن را 29 میلیون ریال در هر دوره اعلام کرد و افزود: با حفظ حداقل متوسط موجودی، حداقل مدت انتظار جهت دریافت سقف این تسهیلات 7 دوره 6 ماهه است.

بیژنی نرخ سود تسهیلات خرید برای مدت بازپرداخت تا 2 سال را 11 در صد و برای مدت بیش از 2 سال را 13 درصد عنوان کرد و افزود: مدت بازپرداخت با توجه به مدت انتظار برای دریافت تسهیلات حداکثر تا سقف 18 سال می باشد.



