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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

کمک خبرنگاران خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز به مردم سومالی

کمک خبرنگاران خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز به مردم سومالی

خبرنگاران خبرگزاری مهر و روزنامه بین المللی تهران تایمز در پی وقوع فاجعه سومالی و آوارگی و مرگ صدها تن از زنان و کودکان بی گناه این کشور بیش از 18 میلیون ریال به مردم قحطی زده سومالی کمک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، خشکسالی شدید در سومالی موجب کشته شدن و آوارگی صدها نفر از مردم این کشور از جمله زنان و کودکان بی شماری شده است که در پی آن احساسات مردم دنیا به خصوص مردم ایران جریحه دار شد.

انتشار تصاویر زنان و کودکانی که مرگ ناشی از گرسنگی و فقر در چشمانشان سوسو می زند و پدرانی که فرزندانشان را با دست خود روانه خانه ابدی می کنند، دلهای بسیاری از مردم را به دردآورده است.

بدنبال کمک رهبر انقلاب اسلامی و مراجع عالیقدر، مردم نیکوکار ایران نیز صدها میلیون ریال به مردم این کشور آفریقایی  کمک نقدی کردند. در همین رابطه خبرنگاران خبرگزاری مهر و روزنامه بین المللی تهران تایمز نیز همراه با سایر مردم ایران، 18 میلیون و 867 ریال از حقوق مرداد ماه خود را برای کمک به مردم قحطی زده سومالی اختصاص دادند.

کد مطلب 1384141

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