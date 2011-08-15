100 میلیارد ریال برای اصلاح شبکه های فرسوده برق گلستان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شهابی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به گله‌مندی شهروندان در خصوص افت ولتاژ در استان عنوان کرد: فرسودگی شبکه‌های برق در برخی از مناطق، نمکزار بودن شهرهای آق‌قلا و بندرترکمن در منطقه شمالی استان، مصرف بیش از حد و از همه مهمتر سرقت سیم توسط دزدان متبحر و سرقت انرژی از پشت کنتور از عوامل عمده افت ولتاژ در استان است.

وی همچنین ادامه داد: حوادث تجهیزاتی نیز در این بین بی‌تاثیر نیست که اخیرا نیز این مشکل در استان مسئله‌ساز شده بود.



مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان از تدوین برنامه استراتژیک پنج ساله در این شرکت خبر داد و افزود: کاهش تلفات و خروج شبکه‌های فرسوده از سیستم از جمله اقداماتی است که در برنامه پنج ساله گنجانده شده است.

این مسئول تاکید کرد: در راستای افزایش پایداری شبکه‌های برق در منطقه شرق استان پست مینودشت با اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی وارد مدار شد که برق شهرستان‌های اطراف را تامین می‌کند.



وی با بیان اینکه به لحاظ مصرف برق در سال جاری و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مصرف برق با کاهش روبه رو بوده، اذعان داشت: از اوایل مرداد ماه مصرف به دلیل گرمای بیش از اندازه هوا و رطوبت بالا تا ۱۳.۶ درصد افزایش یافت.



وی شمار مشترکان برق گلستان را ۵۱۱ هزار مشترک اعلام کرد و افزود: گلستان با ۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر خط فشار ضعیف، ۱۸۲ فیلتر اصلی، ۱۲ هزار و ۲۵۰ دستگاه ترانس، ۹۴ هزار دستگاه چراغ روشنایی معابر و تعداد ۲۵۰ نفر نیروی خدماتی وظیفه برق‌رسانی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار جمعیت گلستانی را انجام می‌دهند.



مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان راه‌اندازی نیروگاه یک هزار مگاواتی علی‌آبادکتول و مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت توزیع را دلایل عمده عدم کمبود تولید دانست.