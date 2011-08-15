پیشنهاد اسپانیا به رئیس جمهوری سوریه و مخالفت اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک رسانه اسپانیایی اعلام کرد: مادرید ماه گذشته نماینده ای را به دمشق اعزام کرد تا بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را متقاعد کند پیشنهاد صلح این کشور را بپذیرد.

روزنامه ال پائیس در این گزارش ادعا کرده است که "خوزه لوئیز رودریگز زاپاترو" نخست وزیر اسپانیا با اعزام "برناردینو لئون" مشاور ارشد خود به دمشق در ماه جولای پیشنهاد اعطای پناهندگی را به بشار اسد و خانواده وی داده است.

یک منبع نزدیک به لئون به ال پائیس گفته است که در این پیشنهاد یک برنامه انتقال مسالمت آمیز قدرت و راه حل مسالمت آمیز برای انقلاب گنجانده شده است.

این خبرگزاری همچنین گزارش می دهد که زاپاترو به عنوان یکی از متحدان سوریه از زمان آغاز شورشها در این کشور به صورت تلفنی با بشار اسد تماس داشته است.

لئون پس از بازگشت به مادرید گفت : احساس من این است که اسد به هیچ پیشنهاد مهمی گردن نخواهد نهاد.