به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب برگرفته از درس گفتارهای آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی در سال‌های 59 و 60 به عنوان عضو شورای عالی قضایی کشور در یک دوره قضایی ویژه جمعی از قضات و دانش آموختگان است.



این مجموعه در برگیرنده نکات آموزنده‌ای بر پایه منابع اصیل دینی (قرآن و روایات) و ارائه ادله عقلی در قالب اخلاق و آداب قضا و قاضی است که پس از سه دهه با افزودن تحقیقات جدید و بازبینی آماده طبع شده است.



مقدمه کتاب به تاریخچه ادب و اخلاق و پیشینه بحث ادب قاضی و ضرورت آن می‌پردازد.



در فصل اول مطالبی در زمینه ماهیت و چیستی آداب و اخلاق، تمایز این دو واژه از یکدیگر و دیدگاه‌هایی درباره اخلاق بیان می‌شود. در فصل دوم از نظام اخلاقی اسلام و غنای آن نسبت به برخی دیگر از نظام‌های اخلاقی بحث می‌شود.



فصل سوم به بیان نظام قضایی اسلام و ماهیت آن و شخصیت و جایگاه قاضی می‌پردازد.



در فصل چهارم به آسیب شناسی رفتارهای قضایی اشاره و از برخی رفتارها که قضات را تهدید می‌کند بحث می‌شود و در فصل پنجم نکاتی درباره سیمای حقیقی قاضی در اسلام و نمایاندن چهره واقعی او بیان می‌شود.



در فصل پایانی به آداب قاضی پرداخته می‌شود و به اجمال برخی از آداب نهی شده و مورد امر قرار گرفته بازگو می‌شود.



حجت‌الاسلام مصطفی خلیلی مدیرگروه اخلاق پژوهشگاه علوم وحیانی معارج کار تحقیق، تدوین و نگارش این اثر را بر عهده داشته و حجت‌الاسلام سعید بندعلی ویرایش آن را انجام داده است.