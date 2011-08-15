به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب برگرفته از درس گفتارهای آیتالله العظمی عبدالله جوادی آملی در سالهای 59 و 60 به عنوان عضو شورای عالی قضایی کشور در یک دوره قضایی ویژه جمعی از قضات و دانش آموختگان است.
این مجموعه در برگیرنده نکات آموزندهای بر پایه منابع اصیل دینی (قرآن و روایات) و ارائه ادله عقلی در قالب اخلاق و آداب قضا و قاضی است که پس از سه دهه با افزودن تحقیقات جدید و بازبینی آماده طبع شده است.
مقدمه کتاب به تاریخچه ادب و اخلاق و پیشینه بحث ادب قاضی و ضرورت آن میپردازد.
در فصل اول مطالبی در زمینه ماهیت و چیستی آداب و اخلاق، تمایز این دو واژه از یکدیگر و دیدگاههایی درباره اخلاق بیان میشود. در فصل دوم از نظام اخلاقی اسلام و غنای آن نسبت به برخی دیگر از نظامهای اخلاقی بحث میشود.
فصل سوم به بیان نظام قضایی اسلام و ماهیت آن و شخصیت و جایگاه قاضی میپردازد.
در فصل چهارم به آسیب شناسی رفتارهای قضایی اشاره و از برخی رفتارها که قضات را تهدید میکند بحث میشود و در فصل پنجم نکاتی درباره سیمای حقیقی قاضی در اسلام و نمایاندن چهره واقعی او بیان میشود.
در فصل پایانی به آداب قاضی پرداخته میشود و به اجمال برخی از آداب نهی شده و مورد امر قرار گرفته بازگو میشود.
حجتالاسلام مصطفی خلیلی مدیرگروه اخلاق پژوهشگاه علوم وحیانی معارج کار تحقیق، تدوین و نگارش این اثر را بر عهده داشته و حجتالاسلام سعید بندعلی ویرایش آن را انجام داده است.
قم - خبرگزاری مهر: به همت گروه اخلاق پژوهشگاه علوم وحیانی معارج بنیاد بینالمللی اسراء، کتاب "ادب قضا در اسلام" از مجموعه آثار آیتالله العظمی جوادی آملی به زودی منتشر میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب برگرفته از درس گفتارهای آیتالله العظمی عبدالله جوادی آملی در سالهای 59 و 60 به عنوان عضو شورای عالی قضایی کشور در یک دوره قضایی ویژه جمعی از قضات و دانش آموختگان است.
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