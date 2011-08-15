شرکتهای تعاونی مرزنشینان خراسان رضوی 37 میلیون دلار کالا صادر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فروزانفر صبح دوشنبه در جلسه ای که به منظور بررسی مشکلات تعاونی های مرزنشینان استان برگزار شده بود، اظهار داشت: واردات تعاونی مرز نشینان در سال گذشته 34 میلیون دلار بوده و هدف گذاری صورت گرفته برای سال جاری در شش ماهه نخست 14 میلیون دلار است.

وی افزود: توسعه پایدار و ایجاد اشتغال در مرزها علاوه بر استفاده بهینه از ظرفیت مرز باعث بالا بردن ضریب امنیت در مرزها خواهد شد.

وی بیان کرد: توجه به تعاونی های مرزنشینان در استان و حمایت از این تشکل ها می تواند سهم بسزایی در کاهش ورود و خروج کالای قاچاق در استان داشته باشد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: هم اکنون در استان 19 تعاونی در استان فعال هستند که 16 تعاونی عضو اتحادیه تعاونی مرز نشینان استان بوده و حدود 750 هزار نفر عضو دارند.

فروزانفر تصریح کرد: سال گذشته تعاونی های مرز نشینان در کشور 400 میلیون دلار صادرات داشته اند که خراسان رضوی رتبه سوم کشور را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

مدیر بازارچه های مرزی خراسان رضوی به صادرات 25 میلیون دلاری از بازارچه مرزی باجگیران در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در چهار ماهه نخست امسال پنج میلیون و 100 هزار دلار کالا از این بازارچه توسط مردم مرز نشین صادر شده است.

علی رسولیان گفت: 22 هزار مرزنشین در قوچان حضور دارند که در صورت ساماندهی آنان و استفاده از این ظرفیت می توان در بهره وری بیشتر از ظرفیت تعاونی مرز نشینان بهره جست.

مدیر بازارچه های مرزی استان افزود: با توجه به اینکه لیست کالاهای مجاز صادراتی در کشور تنظیم و به صورت یکسان به کل بازارچه ها ابلاغ می شود، اگر این لیست منطبق با نیازهای همان استان و توسط مسوولان استانی تدوین شود شاهد فعال شدن بیشتر بازارچه های مرزی خواهیم بود.