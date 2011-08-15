استیلی و پرسپولیس مستحق این رفتار نیستند/ تماشاگران صبور باشند

امیرعابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برتری این تیم مقابل فجرسپاسی شیراز گفت: ما اولین برد خود را در این بازی با خوش شانسی کامل و بدشانسی محض تیم فجر به دست آوردیم، آنهم در شرایطی که کمک داور به اشتباه از پذیرش گل تیم فجر خودداری کرد تا این تیم در شبی که به هیچ عنوان مستحق شکست نبود، نتیجه را واگذار کند.

وی با بیان این جمله که چنین اتفاقاتی در فوتبال طبیعی است، افزود: فوتبال همین است گاهی اوقات پیش می آید یک روز خوب دارید اما بازنده می شوید و در مقابل امکان دارد در روزی که خیلی بد هستید به پیروزی دست یابید.

دیدار با فجر بدترین بازی فصل داماش بود

مدیرعامل باشگاه داماش گیلان خاطرنشان کرد: گمان من بر این است که بازیکنان تیم داماش پس از بازی با استقلال دوره ریکاوری را به خوبی پشت سر نگذاشته و بدن‌های آنها خسته بود. در این شرایط به دلیل خشکی هوای شیراز بازیکنان تیم داماش خیلی تحت فشار قرار گرفتند من فکر می کنم این بازی بدترین بازی فصل داماش گیلان بود که امیدوارم در آینده تکرار نشود.

اگر واقعیت‌ها را نبینیم روزگارمان تلخ می شود

عابدینی که برخلاف رویه دیگر مدیران باشگاه‌ها ضعف‌های تیمش را دیده و آنها را می پذیرد، افزود: واقعیت‌ها را نمی شود ندید. اگر واقعیت‌ها را نبینیم و آنها را انکار کنیم روزگارمان تلخ می شود. ما باید مشکلات را ببینیم و در صدد رفع آنها برآییم. مردم هوشمند و هوشیار هستند و نمی توان به آنها دروغ گفت. اگر واقعیت‌ها را کتمان کنیم معنایش این است که به شعور مردم توهین کرده‌ایم.

مردم و کارشناسان دروغ نمی گویند

وی افزود: مردمی که در ورزشگاه بازی را دیدند و یا از تلویزیون تماشاگر مسابقه بودند، کارشناسان و ... دیدند که تیم داماش بد بازی کرد، قطعا آنها دروغ نمی گویند و یا اشتباه نمی کنند. تیم ما خوب بازی نکرد و بر اثر خلاقیت علیرضا نظیف کار به پیروزی یک بر صفر رسیدیم و در عین حال این فرصت را هم داشتیم که اختلاف خود را به دو گل برسانیم اما اینها باعث نمی شود از بازی نه چندان خوب تیم داماش چشم پوشی کنیم.

نوع بازی فجرسپاسی قابل تقدیر است

مدیرعامل باشگاه داماش گیلان در ادامه به تعریف از تیم فجر پرداخت و گفت: تیم فجر یک بازی رو به جلو، سرعتی و باکلاس را به نمایش گذاشت و به هیچ عنوان مستحق شکست نبود. در شرایطی که آنها با اشتباه کمک داور نتیجه را واگذار کردند اما با نجابت از کنار این موضوع گذشتند و با آرامش با آن برخورد کردند. حرکت و نوع بازی فجرسپاسی قابل تقدیر است و من به نوبه خود به کادر فنی و مدیریتی این باشگاه تبریک می گویم که چنین تیم خوبی را گرد هم آوردند.

دینورزاده مظلوم جامعه فوتبال است

"دینورزاده مظلوم جامعه فوتبال است" عابدینی با بیان این جمله به دفاع از عملکرد سرمربی تیم داماش پرداخت و گفت: مربیان در هر تیمی که هستند با فراز و نشیب کار می کنند و دینورزاده نیز از این قاعده مستثنی نیست اما متاسفانه در برخی رسانه‌ها عملکرد او را به صورت کارشناسی نقد نمی کنند. همه می گویند داماش مقابل استقلال خوب کار کرد. جامعه فوتبال شاهد این بود که ما باید آن مسابقه را می بردیم اما در نهایت شکست را متحمل شدیم.

وی استقلال را بهترین تیم حال حاضر فوتبال ایران خواند و گفت: تیم استقلال مقابل داماش به هیچ عنوان خوب کار نکرد و حتی ما می توانستیم در مصاف با استقلال پیروز شویم اما کارشناسان به بازی خوب داماش و اینکه دینورزاده چقدر در این بازی خود نقش داشته نمی پردازد و همه دنبال این هستند که او تعویض هایش اشتباه بوده یا درست.

اگر به دینورزاده مهلت بدهیم خودش را نشان می دهد

مدیرعامل باشگاه داماش همچنین تاکید کرد: اعتقاد دارم اگر فرصت را از مهدی دینورزاده نگیریم و او را توانایی‌های خود را نشان دهد قطعا ثابت می کند یکی از مربیان خوب فوتبال ایران است.

در دوره من هم پرسپولیس یکبار لیگ را خوب شروع نکرد اما قهرمان شد

عابدینی که پیش از این سابقه مدیرعاملی در باشگاه پرسپولیس را داشته است در خصوص شرایط فعلی این تیم گفت: اینکه پرسپولیس فصل را خوب شروع نکرده سابقه داشته است. در زمانی که من مدیرعامل باشگاه بودم نیز در یک دوره تیم ما لیگ را خوب شروع نکرد. ما اولین بازی خود در تهران را با نتیجه تساوی پشت سر گذاشتیم در دیدار دوم که در شیراز برگزار شد نتیجه را واگذار کردیم و در سومین بازی که اتفاقا باز هم در تهران برگزار شد به نتیجه تساوی رضایت دادیم. با این حال در آن سال تیم ما قهرمان شد.

جایز نیست با استیلی اینطور برخورد شود

وی با یادآوری اینکه هواداران پرسپولیس در آن مقطع نیز فراز و نشیب‌هایی داشتند و غالبا از نتایج تیم ناراضی بودند، گفت: یک مربی مانند حمید استیلی که من خودم چندی پیش او را نصیحت کردم که ما باید هوای همدیگر را داشته باشیم شایسته این گونه برخوردها نیست. جایز نیست با حمید استیلی که خودش از باتعصب ترین بازیکنان پرسپولیس بوده چنین برخوردی شود. من اطمینان دارم حمید هرکاری که لازم بوده برای موفقیت پرسپولیس کرده و باید به او زمان بدهیم.

تماشاگران پرسپولیس صبور باشند

عابدینی با طرح این موضوع که ایجاد هماهنگی و هارمونی در یک مجموعه ساده نیست، گفت: یک تیم فوتبال فراز و نشیب‌های زیادی دارد. ممکن است فراز یک تیم در ابتدای فصل و نشیبش در ادامه مسابقات باشد و یا بالعکس تیمی لیگ را خوب شروع نکند اما با موفقیت به اتمام برساند کما اینکه در دوره مدیریتی من یک بار این اتفاق افتاد. با این شرایط تماشاگران باید کمی صبور باشند و نوع برخورد خود را با حمید استیلی تغییر دهند. تماشاگران باید باور کنند پرسپولیس تیم خوبی است، از بازیکنان توانمندی بهره می برد و یک مربی جوان از پیکره این باشگاه تیم را هدایت می کند.

زمان من هم پروین را تشویق می‌کردند

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس همچنین ضمن تاکید بر اینکه نباید کاسه و کوزه‌ها را سر علی دایی بشکنیم، افزود: زمانی که من مدیرعامل پرسپولیس بودم نیز تماشاگران یکصدا علی پروین را تشویق می کردند. ما گل می زدیم پروین تشویق می شد، گل می خوردیم پروین را صدا می کردند، وارد زمین می شدیم نام پروین را می آوردند، از زمین خارج می شدیم باز هم نام پروین در ورزشگاه فریاد زده می شد. آیا من هم باید با این مسئله برخورد می کردم؟

من هم می توانستم به تشویق پروین حساس شوم

وی افزود: پروین اسطوره باشگاه پرسپولیس است و تاریخ این باشگاه و ما پذیرفته بودیم که تماشاگر او را دوست دارد و به خاطر این محبوبیت نامش را در ورزشگاه فریاد می زند. ما هم می توانستیم حساس شویم اما برنامه ریزی کرده و تلاش کردیم تا تیم موفق باشد و به این گونه رضایت تماشاگران را جلب کردیم.

این توجیه درست نیست که چون دایی را تشویق کردند تیم باخت

عابدینی ضمن تاکید بر اینکه پرسپولیسی‌ها نباید نسبت به تشویق علی دایی در ورزشگاه حساس باشند، گفت: این توجیه درست نیست که چون دایی را تشویق کردند تیم باخت. چند وقت دیگر تماشاگران علی کریمی را صدا می کنند امروز هم می بینیم در ورزشگاه نام مهدی مهدوی کیا را می آورند. اینکه در ورزشگاه نام مهدی را صدا می زنند معنا و مفهوم خاص خودش را دارد و اینکه او در بین تماشاگران پرسپولیس دارای جایگاه است.

تماشاگر قدردان زحمات دایی است

وی ادامه داد: اینکه تماشاگر علی دایی را تشویق می کند و یا زمان ما نام پروین را صدا می زد معنایش این است که به این پیشکسوتان باشگاه علاقه مند هستند. اینکه تماشاگر امروز علی دایی را صدا می زند معنایش این است که اگر چه امروز او در پرسپولیس نیست اما قدردان زحماتش هستند و از او تشکر می کنند.

مدیران پرسپولیس وسعت سینه خود را افزایش دهند

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس همچنین افزود: تماشاگر زمانی دست به تشویق علی دایی می زند که احساس می کنند اگر او بود تیمش بهتر نتیجه می گرفت. در این شرایط بهتر است مدیران باشگاه پرسپولیس دامنه سینه خود را وسعت داده و اجازه دهند محبت‌ها بیشتر شود. آنها باید اجازه دهند هواداران آنچه می خواهند بگویند. قطعا اگر تیم نتیجه بگیرد حمایت‌ها و تشویق‌ها از تیم شدت گرفته و پشتیبانی‌ها بیشتر خواهد شد.

نقش مدیر در بحران مشخص می شود

عابدینی به نقش تاثیرگذار مدیران در شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: نقش مدیر در بحران مشخص می شود اگر در شرایط بحرانی مدیر پشت صحنه بنشیند و دخالت نکند به صلاح نیست. مدیریت باشگاه در روزهای شکست و ناکامی باید کنار تیم باشد.

وی در این رابطه یادآور شد: روزی که به دنبال جنجال در بازی استقلال و پرسپولیس ما را تنبیه کردند و 6 بازیکن تیم محروم شدند. من به میان تماشاگران رفتم، تماشاگرانی که علیه فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی و ... شعار می دادند. من به میان آنها رفتم و خواستم صبور باشند و به هواداران این اطمینان را دادم که پرسپولیس دوران بحرانی را پشت سر می گذارد. ما این دوران را پشت سر گذاشته و دو سال پی در پی قهرمان لیگ شدیم و 12 بازیکن به تیم ملی دادیم.

باید به مردم امیدواری داد

مدیرعامل باشگاه داماش خاطر نشان کرد: باید به مردم امیدواری داد و آنها را دلگرم کرد تا به حمایت از تیم بپردازند. اینکه مدیر بخواهد از صحنه بیرون برود و کاری کند که مردم در صحنه نباشند به هیچ عنوان درست نیست.

امیدوارم پرسپولیس از بحران خارج شود

وی خاطر نشان کرد: امیدوارم دوستان ما در باشگاه پرسپولیس که مرا دوست و یا دشمن خود می دانند تیم را از بحران خارج کرده و در مسیر موفقیت قرار دهند. آنها باید توجه داشته باشند پرسپولیس تیمی مردمی و از دل مردم است و باید اجازه دهنده مردم به خاطر این تیم فریاد بزنند.