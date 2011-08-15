به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی‌زاده در نشست خبری که به مناسبت ارایه گزارش سفر به قزاقستان پیش از ظهر امروز در سازمان محیط زیست برگزار شد، گفت: ایران و قزاقستان از نظر تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مشترکات زیادی با هم دارند و در واقع قزاقستان از مهمترین پایگاه‌های اقتصادی در حاشیه خزر است.

وی با اشاره به اینکه قزاقستان یکی از مهمترین تولیدکنندگان گندم و نفت و گاز در دنیاست است افزود: این کشور از طریق اوکتاو بندرانزلی، امیرآباد و دیگر بنادر موجود در استان مازندران و گیلان نفت و گاز منتقل می‌کند. از این منظر تمایل داریم تعامل خوبی با این کشور برقرار کنی.

محمدی زاده با اشاره به دیدارش با وزیر محیط زیست قزاقستان گفت: در این دیدار تفاهم‌نامه‌هایی در خصوص همکاری ایران با این کشور در مدیریت و بازیافت پسماندهای صنعتی و ویژه، برنامه‌های تغییرات آب و هوا و جلوگیری از تخریب لایه اوزن، حفظ تنوع زیستی، کنترل آلودگی هوا، نظارت و حفاظت از محیط زیست دریای خزر، مدیریت مناطق ساحلی، حفاظت از تالاب‌ها و دیگر زیست‌بوم‌های بکر و طبیعی این کشور با استفاده از تجربیات ایران امضا شد.

به گفته وی، در آینده نزدیک وزیر محیط زیست قزاقستان برای اصلاحات و تنظیمات نهایی آن تفاهم‌نامه و تنظیم برنامه اجرایی و عملیاتی آن به کشور ایران سفر می‌کند.

رئیس سازمان محیط زیست افزود: همچنین در دیداری که با وزیر محیط زیست ترکمنستان در این سفر داشتیم اجرای تمام این برنامه‌ها به علاوه حمایت از گونه‌‌های اندمیک و در حال انقراض گیاهی و جانوری دو کشور در طرحی تهیه و قرار شد برای طی مراحل قانونی به وزارت دادگستری و مجلس آن کشور تقدیم شود و پس از طی مراحل قانونی وزیر محیط زیست ترکمنستان برای اجرای این برنامه‌ها به ایران سفر می‌کند.

محمدی زاده با اشاره به اجلاس کاپ 3 که از روز چهارشنبه گذشته در کشور قزاقستان برگزار شد، گفت: در این اجلاس ایران ریاست جلسه را بر عهده داشت و موضوع آن طرح‌ها و پروتکل‌های کنوانسیون تهران بود که از 8 سال پیش مطرح شده بود و برای عملیاتی کردن آنها برنامه ریزی شد.

به گفته وی در این فاصله 8 سال از زمان کنوانسیون تهران 4 پروتکل توسط ایران تهیه و به این کشورها ارایه شده که در حال حاضر ماه‌ها است که کشورهای یاد شده این پروتکل‌ها را بررسی می‌کنند.

وی با اشاره به پروتکل آمادگی و همکاری منطقه‌ای در مقابله با سوانح آلودگی نفتی که در این اجلاس امضا شد افزود: پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی دریای خزر نیز قرار بود در این اجلاس امضا شود که کشور قزاقستان اعتقاد داشت باید ابتدا رژیم حقوقی کشورهای حاشیه خزر مشخص شود. به این ترتیب امضای این پروتکل به 3 ماه آینده در اجلاس سران که با حضور رئیس جمهور در مسکو برگزار می‌شود موکول شد.

به گفته محمدی زاده پروتکل تنوع زیستی و حفاظت از آن و همچنین پروتکل آلودگی ناشی از منابع و فعالیت‌های با منشاء خشکی نیز تهیه شده و به احتمال زیاد در اجلاس کاپ 4 که حدود یک سال و نیم آینده در مسکو برگزار می‌شود به امضا می‌رسد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پروتکلی که در این سفر امضا شد افزود: این پروتکل اولین سند معتبر مورد توافق 5 کشور روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ایران است چرا که کشورهای آذربایجان، روسیه و قزاقستان بیش از نیم قرن است که منافع نفتی دریای خزر را استخراج و بهره برداری می‌‌کنند که برخی از آنها در مرحله استخراج و برخی در مرحله انتقال باعث آلودگی دریای خزر می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه کشور ایران تا کنون از منابع نفتی دریای خزر استخراج نکرده است، افزود: به زودی برنامه استخراج و بهره برداری از منابع نفتی دریای خزر را با رعایت مسایل زیست محیطی اجرا می‌کنیم.

محمدی زاده با اشاره به طرح ترانس خزر که قرار است خط لوله عظیمی در دریای خزر از طریق کشورهای آذربایجان و قزاقستان برای انتقال نیازهای سوختی به کشورهای اروپایی احداث شود گفت: کشور ایران با عبور این طرح لوله از کف دریای خزر موافق نیست و معتقدیم از طریق خشکی و بدون نیاز به عبور از دریا می‌توان ای انتقال را انجام داد.

وی با اشاره به مقر کنوانسیون تهران که در حال حاضر در ژنو قرار دارد افزود: کشورهای عضو این کنوانسیون در اجلاس کاپ 3 توافق کردند که این مقر به یکی از کشورهای منطقه انتقال داده شود که جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد داد با توجه به اینکه اولین کنوانسیون در تهران برگزار شده مقر دبیرخانه آن نیز در تهران باشد.

محمدی زاده با اشاره به اینکه هنوز توافقی برای استقرار دبیرخانه تهران در ایران صورت نگرفته، افزود: اما کلیت این پیشنهاد پذیرفته شده و به هر حال یا مقر دبیرخانه و یا مقر یکی از 4 پروتکل مذکور در ایران است.