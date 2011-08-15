اجرای طرح ایران کد موجب شناسایی کالاهای قاچاق و بی کیفیت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شجاعی پیش ازظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در مشهد، اظهار کرد: با شکل گیری وزارتخانه جدید تعامل و حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به بهترین شکل صورت می پذیرد.

وی عنوان کرد: تشکیل انجمن های حمایت از مصرف کنندگان و وجود تشکل های تولیدی و صادراتی در تعامل با یکدیگر، نمونه بارز اقدام وزارتخانه جدید در حمایت از دو بخش تولید و مصرف است.

وی با بیان اینکه استراتژی روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت نهایی شده است، افزود: در این استراتژی که به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد حدود200 پروژه در هشت محور اجرا خواهد شد.

شجاعی با اشاره به اینکه با اجرای قوانین جدید، در بخش صنعت و معدن بسته های حمایتی خاصی تعریف شده است گفت: این بسته ها شامل بسته قیمت گذاری به منظور اصلاح ساختار قیمت گذاری در بخش صنعت و معدن، بسته "محور جبرانی" به منظور اعطای تسهیلات به بنگاهها و واحدهای تولیدی صنعتی پر مصرف و بسته "محور بهره وری" به منظور استفاده از تسهیلات 100 تا 150 میلیون تومانی بازسازی و نوسازی و تکمیل بنگاههای صنعتی است.

وی تصریح کرد: همچنین با برنامه ریزی های صورت گرفته سهمی از صندوق توسعه ملی نیز در اختیار بخش صنعت و معدن قرار می گیرد.

وی با اشاره به اجرای طرح مدیریت واردات در حمایت از تولیدات داخلی و صادرات نیز گفت: فرایند واردات کالا شامل سه مرحله ضابطه گذاری، ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک است که در فرایند ضابطه گذاری بیش از 30 دستگاه به استثناء بازرگانی دخیل هستند.