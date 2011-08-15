50 هزار متر مربع از معابر بهشهر آسفالت شد

قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اجرای این طرح، خیابان های فرودگاه و هفت تیر به مساحت 18 هزار و 850 مترمربع و هزینه سه میلیارد و 123 میلیون ریال و خیابان های مطهر، شهید کاظمی، مهدیه، مفتح، جمهوری اسلامی و معابر و کوچه های دیگر به مساحت 22 هزار مترمربع با هزینه دو میلیارد و 800 میلیون ریال آسفالت شد.

وی بیان داشت: با توجه به حجم بالای ترمیم آسفالت و احداث جدول در شهر تاکنون بیش از 55 هزار مترمربع آسفالت وزیرسازی و چهار هزار و 950 مترجدول را با هزینه بیش از هفت میلیارد ریال به پایان رسید.

شهردار بهشهر افزود: برای تسهیل در ارتباطات پستی با هماهنگی اداره پست 22 هزار قطعه پلاک با هزینه 420 میلیون ریال خریداری شد و تاکنون 10هزار قطعه پلاک کد پستی در شهر نصب شد.

جعفری، به پیشرفت کارخانه کمپوست بهشهر اشاره کرد و گفت: دستگاههای مورد نیاز برای راه اندازی این واحد صنعتی با هزینه 20 میلیارد خریداری و نصب شد که این دستگاه های جدید در تولید برق از زباله ها، نقش زیادی دارد.

وی افزود: کارخانه کمپوست بهشهر با ظرفیت 250 تن زباله در روز پاسخگویی سه شهرستان بهشهر، نکا و گلوگاه خواهد بود و با راه اندازی آن، مشکل زباله این شهر ها برای همیشه برطرف خواهد شد.