درگیریهای شدید در اطراف طرابلس/ الزاویه همچنان در کنترل مخالفان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البشیر، منابع وابسته به انقلابیون اعلام کردند درگیری های شدیدی میان انقلابیون در شهر "الزاویه" و "جبل نفوسه" و گردانهای قذافی که برای کنترل مجدد این شهر تلاش می کنند، در جریان است.

خبر دیگر انقلابیون وارد شهر "صرمان" شده اند و درگیری هایی در نزدیکی شهر "صبراته" میان گردانهای قذافی و انقلابیون در جریان است.

در محور شرقی طرابلس درگیری های شدیدی در "ترهونه" در جنوب شرقی این شهر میان انقلابیون و گردانهای قذافی ادامه دارد.



منابع وابسته به مخالفان قذافی اعلام کردند که توانسته اند کنترل شهر "غریان" بزرگترین شهر در "جبل الغربی" در 80 کیلومتری جنوب طرابلس را در اختیار بگیرند.

منابع آگاه بیان کردند با وجود پیشروی های مخالفان قذافی به سوی پایتخت لیبی بعید است که این شهر سقوط کند، زیرا گردانهای قذافی همچنان مقاومت می کنند.