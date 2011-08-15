حجت الاسلام ناصر شهیدی در گفتگو با مهر با اعلام این خبر گفت: این طرح با هدف گسترش و تعمیق معارف مهدوی و به دو شکل حضوری و غیر حضوری برگزار می‌شود.

وی به سطوح برگزاری این کلاس‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: این دوره‌ها در سطوح مقدماتی، تکمیلی ۱ و تکمیلی ۲ برگزار می‌شود.



مدیر عامل بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) افزود: جهت ارتقاء سطح معرفتی تمام کسانی که این دوره‌ها را گذرانده‌اند و یا کسانی که در سطح کار‌شناسی ارشد و یا طلبه‌هایی که سطح دو حوزه را تمام کرده‌اند دوره‌های تربیت مربی در نظر گرفته شده است.



وی به شرایط فعلی جامعه و ساخت مستند ظهور بسیار نزدیک است اشاره کرد و تصریح کرد: برای حفظ ارتباط با کسانی که در این دوره‌ها شرکت می‌کنند برنامه‌هایی مثل برگزاری نشست‌های تخصصی ماهانه و فصلی، ایجاد کتابخانه سیار و اهدای بسته‌های فرهنگی در نظر گرفته شده است.



شهیدی با بیان اینکه این دوره‌ها برای تمامی سنین در نظر گرفته شده است گفت: از سال گذشته تا سال جاری ۶۰۰ جزوه برای کودکان تهیه شده است.



مدیر عامل بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) با بیان اینکه از ابتدای اجرای این طرح تا کنون ۵۰۰ نفر آموزش دیده‌اند گفت: این دوره‌ها در مساجد، مراکز قرآنی، هیئت‌های مذهبی، ادارات و خانواده‌ها اجرا می‌شود.

وی از راه اندازی اولین پیش دبستانی مهدوی برای اولین بار در کشور خبر داد و افزود: این پیش دبستانی به زودی در قم تاسیس می‌شود.