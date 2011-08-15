افزایش 41 درصدی بار خالص حمل شده در راه آهن آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر، میر حسن موسوی دیزجی با بیان این مطلب افزود: در چهار ماهه نخست امسال میزان بار خالص حمل شده 55 میلیون و 88 هزار و 946 تن کیلومتر بوده که نسبت به مدت مشابه قبلی 41 درصد رشد داشته است.

وی افزایش میزان بارهای وارده از ایستگاههای مراغه و عجبشیر و رشد 8 درصدی بارهای وارد شده از ترکیه را از دلایل عمده افزایش 41 درصدی تن کیلومتر بار خالص حمل شده طی چهارماهه امسال اعلام کرد.



مدیرکل راه آهن آذربایجان خاطرنشان کرد: در این مدت میزان بار ناخالص حمل شده 131 میلیون و 206 هزار و 122 تن کیلومتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 25 درصدی برخوردار بوده است.

موسوی تصریح کرد: در چهارماهه نخست سال جاری شاخص تناژ بارگیری نیز با 205 هزار و 276 تن، رشد 29 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.