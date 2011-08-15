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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۴

افزایش 41 درصدی بار خالص حمل شده در راه آهن آذربایجان

مدیرکل راه آهن آذربایجان از افزایش 41 درصدی تن کیلومتر بار خالص حمل شده در چهار ماهه نخست سالجاری در راه آهن آذربایجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میر حسن موسوی دیزجی با بیان این مطلب افزود: در چهار ماهه نخست امسال میزان بار خالص حمل شده 55 میلیون و 88 هزار و 946 تن کیلومتر بوده که نسبت به مدت مشابه قبلی 41 درصد رشد داشته است.
 
وی افزایش میزان بارهای وارده از ایستگاههای مراغه و عجبشیر و رشد 8 درصدی بارهای وارد شده از ترکیه را از دلایل عمده افزایش 41 درصدی تن کیلومتر بار خالص حمل شده طی چهارماهه امسال اعلام کرد.

مدیرکل راه آهن آذربایجان خاطرنشان کرد: در این مدت میزان بار ناخالص حمل شده 131 میلیون و 206 هزار و 122 تن کیلومتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 25 درصدی برخوردار بوده است.
 
موسوی تصریح کرد: در چهارماهه نخست سال جاری شاخص تناژ بارگیری نیز با 205 هزار و 276 تن، رشد 29 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
کد مطلب 1384179

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