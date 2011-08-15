  1. هنر
  2. سایر
۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۱

برگزاری هفت نمایشگاه آثار مکتوب قرآنی توسط بوستان کتاب

برگزاری هفت نمایشگاه آثار مکتوب قرآنی توسط بوستان کتاب

بوستان کتاب در طول ماه رمضان آثار قرآنی خود را در هفت نمایشگاه کتاب در هفت استان کشور، به طور همزمان عرضه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محدثی، کارشناس بازاریابی بوستان کتاب، با اعلام این خبر گفت: بوستان کتاب به طور همزمان در هفت نمایشگاه کتاب در تهران، اصفهان، قزوین، ساری، بیرجند، کرج و اهواز شرکت کرده و آثار خود را در زمینه علوم قرآنی و موضوعات مرتبط با اهل بیت(ع) و معارف اسلامی عرضه کرده است.

وی افزود: این نمایشگاه‌ها که تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد، در حال حاضر با استقبال مردم در شهرهای یادشده روبه رو شده و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی می‌توانند همه روزه از ساعت 17 تا 23 از آن بازدید کنند.

محدثی همچنین گفت: تمامی آثار عرضه شده در این نمایشگاه‌ها با تخفیف 20 درصد عرضه شده است علاوه بر این علاقمندان به این آثار می‌توانند به طور غیرحضوری با مراجعه به سایت  www.bustaneketab.com  و پرداخت از طریق کارت‌های عضو شتاب، اقدام به خرید اینترنتی این آثار کرده، کتاب‌های خود را در هر نقطه از کشور دریافت کنند. 
 

کد مطلب 1384181

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها