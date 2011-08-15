برگزاری هفت نمایشگاه آثار مکتوب قرآنی توسط بوستان کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محدثی، کارشناس بازاریابی بوستان کتاب، با اعلام این خبر گفت: بوستان کتاب به طور همزمان در هفت نمایشگاه کتاب در تهران، اصفهان، قزوین، ساری، بیرجند، کرج و اهواز شرکت کرده و آثار خود را در زمینه علوم قرآنی و موضوعات مرتبط با اهل بیت(ع) و معارف اسلامی عرضه کرده است.

وی افزود: این نمایشگاه‌ها که تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد، در حال حاضر با استقبال مردم در شهرهای یادشده روبه رو شده و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی می‌توانند همه روزه از ساعت 17 تا 23 از آن بازدید کنند.

محدثی همچنین گفت: تمامی آثار عرضه شده در این نمایشگاه‌ها با تخفیف 20 درصد عرضه شده است علاوه بر این علاقمندان به این آثار می‌توانند به طور غیرحضوری با مراجعه به سایت www.bustaneketab.com و پرداخت از طریق کارت‌های عضو شتاب، اقدام به خرید اینترنتی این آثار کرده، کتاب‌های خود را در هر نقطه از کشور دریافت کنند.

