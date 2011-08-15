ایجاد شورای تقریب حوزه در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مبلغی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این شورا از حدود دو ماه قبل با 7 عضو ایجاد شده است و اعضای آن به 11 عضو افزایش خواهد یافت.



وی اظهار داشت: عمده اعضای این شورا را نهادها، موسسات و مراکزی تشکیل می دهند که فعالیت بین المللی دارند و با طلاب غیرایرانی مرتبط هستند.



رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حوزه باید برای ایفای نقش فعال تر متحول شود تصریح کرد: حوزه قم قابلیت‌هایی دارد که در فضای بین‌الملل اسلامی می‌تواند نقش موثرتری داشته باشد و کارهای بزرگتری انجام دهد و اگر این فرصت از دست برود می‌تواند این فرصت به تهدید علیه حوزه تبدیل شود.



مبلغی با اشاره به آغاز فعالیت شورای تقریب حوزه بیان داشت: شورای تقریب حوزه باید دائما به بازتحلیل مناسبات حاکم و نقاط مثبت و منفی جهان اسلام بپردازد و کوشش کند ارتباط میان مجامع اسلامی را برقرار کند.



اعلام موضع نسبت به تحولات جهان اسلام



وی اظهارداشت: اعلام موضع نسبت به مسایل مهم جهان اسلام با بهره گیری از نظرات مراجع معظم تقلید از دیگر فعالیت‌هایی است که شورای تقریب آن را دنبال خواهد کرد.



وی اضافه کرد: دبیرخانه شورا که در حال حاضر مدیریت آن برعهده پژوهشگاه مطالعات تقریبی است به صورت گردشی میان اعضا دست به دست خواهد شد.



مبلغی بیان داشت: در فرصتهایی مانند انتخاب نجف به پایتخت فرهنگی جهان اسلام تقریب باید بیشترین فعالیت را داشته باشد و از این فرصت‌ها به نحو مطلوب بهره ببرد.



تقریب مطلوب؛ تقریب شفاف صادق



وی به انواع تقریب تنزلی، تاکتیکی و شفاف صادق در میان مذاهب اسلامی اشاره و اظهارکرد: آنچه ما و شورا به آن قایل است تقریب شفاف صادق است و تقریب تاکتیکی و تنزلی نمی تواند اهداف را تحقق بخشد.



رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اضافه کرد: تقریب شفاف می‌تواند به دلهای بیشتر مسلمانان بنشیند و طرفداران بیشتری را به خود جذب کند.

