غاصب به دنبال اژدها / رئیس ستاد مشترک ارتش چین به تل آویو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ژنرال "چن بینگد" و هیئت همراه او دیروز یکشنبه وارد تل آویو شد و مورد استقبال رسمی مقامات رژیم اسرائیل قرار گرفت.

سفر رئیس ستاد مشترک ارتش چین به تل آویو، در پی دیدار دو ماه پیش "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از پکن انجام می شود.

در همین رابطه کارشناسان این سفر را فرصتی مناسب برای رژیم صهیونیستی می دانند تا بتواند روابط تجاری و اقتصادی خود را با یکی از سریع ترین اقتصادهای رو به رشد جهان افزایش دهد.

گرم شدن روابط چین و رژیم صهیونیستی در حالی است که پکن اصلی ترین رقیب واشنگتن در عرصه های اقتصادی و نظامی تلقی شده و کارشناسان امور دفاعی ایالات متحده بارها درباره افزایش توان دفاعی چین هشدار داده اند.

از سوی دیگر تل آویو روابط بسیار گسترده ای با واشنگتن و چین روابط بسیار نزدیکی با ایران دارد و این در حالی است که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی از دشمنان اصلی ایران به شمار می روند.