اجرای نمایش شب هفدهم در مسجد مقدس جمکران

حجت الاسلام مرتضی وافی در گفتگو با مهر با اعلام این خبر گفت: این نمایش همزمان با چهارشنبه شب مصادف با شب شانزدهم ماه مبارک رمضان در مهدیه مسجد مقدس جمکران اجرا می‌شود.

دبیر شورای عالی مسجد مقدس جمکران با اشاره به هزار و پنجاه و نهمین سالگرد تاسیس مسجد مقدس جمکران به فرمان حضرت مهدی (عج) افزود: این نمایش به منظور آشنایی زائران با تاریخچه و نحوه تاسیس مسجد جمکران به اجرا در می‌آید که تا جمعه صبح ادامه خواهد داشت.



وی با بیان اینکه ۲۵ هزار کارت ورودی برای این نمایش در نظر گرفته شده است اظهار داشت: این کارت‌ها در سطح مسجد جمکران و ارگان‌های فرهنگی استان توزیع می‌شود و پیش بینی می‌شود در ۳ نوبت به نمایش در بیاید.



وافی ساعت‌های اجرای نمایش را ساعات ۲۲، ۲۳ و ۲۴ اعلام کرد و افزود: این نمایش زیر نظر مرکز آفرینش‌های هنری مسجد به اجرا در می‌‌اید.



دبیر شورای عالی مسجد مقدس جمکران به اجرای نمایش و پرده خوانی در ایام تعطیلات نوروز و نیمه شعبان اشاره کرد و افزود: مسجد مقدس جمکران تا کنون در این زمینه تجربیات خوبی داشته است و امیدواریم در این ایام نیز این برنامه‌ها را اجرا کنیم.