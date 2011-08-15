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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۱۱

بزرگترین باغ وحش کشور در مشهد احداث می شود

بزرگترین باغ وحش کشور در مشهد احداث می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری مشهد از پیشنهاد احداث بزرگترین باغ وحش کشور در بوستان خورشید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل الله کاظمی ظهر دوشنبه با اشاره به انجام مطالعات مربوط به بوستان خورشید به خبرنگاران اظهار کرد: بوستان خورشید با 385 هکتار مساحت قرار است به زودی به جمع بوستان های بزرگ شهر مشهد افزوده شود.

وی در ادامه بیان کرد: این بوستان از محدوده انتهای بولوار هاشمیه تا آب و برق و ضلع شمالی کمربندی جنوبی مشهد را شامل می شود.

کاظمی اظهار داشت: با توجه به موقعیت توپوگرافی محدوده این بوستان، فضاهای تفریحی و گردشگری ویژه و منحصر به فردی در این بوستان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: فاز مطالعاتی احداث بوستان خورشید هم اکنون در دست اقدام است که مراحل اجرایی آن از سال آینده شروع خواهد شد.

کاظمی تصریح کرد: در فاز مطالعاتی احداث بوستان خورشید پیشنهاد شده به نوعی بزرگترین باغ وحش کشور نیز در قسمتی از بوستان در نظر گرفته شود.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد افزود: قرار است حیوانات در این بوستان به صورت آزادانه حرکت کنند و بازدید کنندگان با سازوکارهای ایمنی از زندگی آزادانه حیوانات در این بوستان دیدن کنند.

کد مطلب 1384196

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