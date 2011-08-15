سهمیه تحصیلات تکمیلی در حوزه های علمیه خواهران افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده داودی با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر حدود 3 هزار نفر در سطح سه حوزه‌های علمیه خواهران مشغول به تحصیل هستند که با اضافه شدن این تعداد، تعداد طلاب مشغول به تحصیل در این مقطع به 4 هزار و 500 نفر می‌رسد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 7 رشته فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآنی، کلام اسلامی، فلسفه اسلامی، تاریخ اسلام، مطالعات زنان و تربیت مدرس ادبیات عرب در مقطع سطح سه حوزه‌های علمیه خواهران تدریس می‌شود.

داودی اضافه کرد: از میان طلاب مشغول به تحصیل مقطع سطح سه حوزه‌های علمیه خواهران 800 نفر در شیوه غیرحضوری تحصیل می‌کنند.

مدیر تحصیلات تکمیلی حوزه‌های علمیه خواهران یادآور شد: 39 واحد و مرکز آموزشی سطح سه در سال گذشته فعال بوده اند که در سال تحصیلی آینده 9 واحد آموزشی به این تعداد افزوده می شود.

داودی گفت: به این ترتیب 45 موسسه و مرکز آموزشی در 22 استان کشور به فعالیت خواهند پرداخت که از این میان، 20 واحد، موسسه آموزشی (ارائه کننده بیش از یک رشته تخصصی)، 7 واحد، مرکز تخصصی فقه و اصول و 18 واحد مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی به شمار می‌روند.