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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

برای سال تحصیلی آینده/

سهمیه تحصیلات تکمیلی در حوزه های علمیه خواهران افزایش می یابد

سهمیه تحصیلات تکمیلی در حوزه های علمیه خواهران افزایش می یابد

مدیر تحصیلات تکمیلی حوزه‌های علمیه خواهران گفت: در سال تحصیلی آینده حدود 1500 نفر به طلاب مشغول به تحصیل در مقطع سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه‌های علمیه خواهران افزوده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده داودی با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر حدود 3 هزار نفر در سطح سه حوزه‌های علمیه خواهران مشغول به تحصیل هستند که با اضافه شدن این تعداد، تعداد طلاب مشغول به تحصیل در این مقطع به 4 هزار و 500 نفر می‌رسد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 7 رشته فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآنی، کلام اسلامی، فلسفه اسلامی، تاریخ اسلام، مطالعات زنان و تربیت مدرس ادبیات عرب در مقطع سطح سه حوزه‌های علمیه خواهران تدریس می‌شود.

داودی اضافه کرد: از میان طلاب مشغول به تحصیل مقطع سطح سه حوزه‌های علمیه خواهران 800 نفر در شیوه غیرحضوری تحصیل می‌کنند. 

مدیر تحصیلات تکمیلی حوزه‌های علمیه خواهران یادآور شد: 39 واحد و مرکز آموزشی سطح سه در سال گذشته فعال بوده اند که در سال تحصیلی آینده 9 واحد آموزشی به این تعداد افزوده می شود. 

داودی گفت: به این ترتیب 45 موسسه و مرکز آموزشی در 22 استان کشور به فعالیت خواهند پرداخت که از این میان، 20 واحد، موسسه آموزشی (ارائه کننده بیش از یک رشته تخصصی)، 7 واحد، مرکز تخصصی فقه و اصول و 18 واحد مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی به شمار می‌روند.

کد مطلب 1384197

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