حضور گسترده مردمی در سومین روز درگذشت بابک معصومی

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم از ساعت 17 الی 19 در مصلی بزرگ فردیس برگزار شد وحضور مردم و مسئولان در آن چشمگیر بود.

علی فیروزگاه مدیرکل تربیت بدنی البرز و معاون امور ورزش وزارت ورزش و جوانان به همراه جمعی از مدیران ستادی این اداره کل در مراسم ختم سومین روزدرگذشت بابک معصومی کاپیتان اسبق تیم ملی فوتسال ایران حضور یافتند.

مراسم سومین روز درگذشت بابک معصومی در مصلای بزرگ کرج برگزار شد و سالن چند ده هزار نفری مصلای نماز جمعه این شهرستان مملو از جمعیت جامعه بزرگ ورزش بود.

حمید سجادی معاون امور ورزش وزارت ورزش وجوانان نیز با حضوردر فردیس کرج درمراسم ختم سومین روزدرگذشت بابک معصومی کاپیتان اسبق تیم ملی فوتسال ایران شرکت کرد.

بابک معصومی، کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران پس از تحمل بیش از سه سال بیماری سرطان و درحالی که بر بیماری خود فائق آمده بود، بر اثر سکته مغزی ، دار فانی را وداع گفت.

وی سابقه‌ چهار قهرمانی با تیم ملی فوتسال در آسیا و حضور در دو جام جهانی را در کارنامه داشت.