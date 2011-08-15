به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواهری مدیر عامل مجموعه فرهنگی موزه های بنیاد درباره برگزاری نمایشگاه خودروهای کلاسیک و سوپرفست گفت: بررسی تاریخی صنعت خودروسازی از ابتدای پیدایش این صنعت تا کنون نشان می دهد که این خودروها در ابتدای تولید آمیزه ای از هنر و طراحی را داشته اند و هر زمان که به زمان حال نزدیک می شویم این هنر و طراحی کمتر شده است به این جهت اهمیت توجه به این خودروها روز به روز افزون تر می شود.

وی ادامه داد: براین اساس است که نگاه قالب به موزه های خودرویی در تمام دنیا مسائل فنی در کنار هنر بوده است و تلفیق این دو در کنار عدم تکرار تولید خودرواهی که نام هنر و فن را در کنار هم داشته باشد موجب شد تا خودروهای قدیمی با نام تاریخی خوانده شوند.

جواهری در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه خودروهای کلاسیک و سوپر فست، افزود: در دهه های اخیر توجه به خودروهای کلاسیک به دلیل کاهش سهم هنر در کنار مسائل فنی توجه بیشتری شده است و این همان دلیلی بود که در دنیا به خودروهای کلاسیک لقب هنر متحرک داده شد.

وی افزود: بیشتر خودروهای کلاسیک موجود در موزه به دلیل همراه بودن با مسائل تاریخی رخ داده برای کشور دارای ارزش فراوانی هستند که البته نباید جنبه مستند بودن این خودروها برای مسائل و حوادث تاریخی را فراموش کرد.

جواهری با اشاره به مالکیت برخی از این خودروها برای افراد مشهور نیک و بد چند دهه گذشته ایران، به موضوع برگزاری نمایشگاههای خودرویی اشاره کرد و افزود: تجربه نشان داده است که برگزاری نمایشگاههای موقت بیشتر از نمایشگاههای دائمی مخاطب را جذب موزه ها می کند به این جهت در کل دنیا برای جذب مخاطب به فکر برگزاری نمایشگاههای موقت هستند که اهمیت خودروهای کلاسیک در ایران و البته فرهنگ سازی نگهداری از این خودروها با برگزاری نمایشگاههای موقتی این چنینی میسر خواهد شد .

جواهری به در اختیار داشتن 4 موزه خودرو ، زمان ، پول و کاخ رامسر تحت مدیریت بنیاد اشاره کرد و افزود: البته بنیاد 14 خزانه دارد که تنها 4 موزه ذکر شده فعال هستند و با توجه به استاندارد نبودن همین موزه های موجود، در نظر داریم تا در محل پارک ارم موزه استانداری برای 14خزانه موجود ایجاد کنیم .

در ادامه این نشست تورج حسینی مدیر موزه تاریخی خودرو نیز در خصوص برگزاری نمایشگاه خودروهای کلاسیک و سوپر فست گفت: موزه تاریخی خودرو ایران به عنوان تنها موزه منحصر به فرد در خاورمیانه است که به تاریخ ایران و دنیا متصل است چرا که در این موزه خودروهای وجود دارد که در تاریخ خودروی دنیا تنها یک نمونه وجود دارد و یا حتی تنها یک خودرو از آن تولید و در اختیار موزه است .

مدیر موزه تاریخی خودرو هدف از برگزاری این نمایشگاه را آشنا کردن مردم با موزه های تاریخی و ایجاد محیط لازم برای دوستداران صنعت خوردو ذکر کرد و افزود: در این نمایشگاه خودروهای سوپر فست قدیمی و نمونه های جدیدتولید همان شرکت قدیمی به نمایش گذارده می شود که این امر می توان خود امکان قیاس بین تولیدات قدیمی و جدید را فراهم کند.

وی با بیان اینکه در باره خودروهای سوپرفست در داخل کشور کارها خاصی صورت نگرفته است تصریح کرد: متاسفانه خودروسازان داخلی هیچ برنامه ای برای تولید خوردوهای سوپر فست نداشته اند و البته زیر ساخت های لازم برای آن نیز فراهم نبوده است.

حسینی نمونه های خودروهای سرعتی موجود در نمایشگاه را پورشه ، فراری، الفارومئو و لامبورگینی خواند وگفت : البته یک خودروی کلاسیک بنز تولید سال 1934 هم در نمایشگاه خودروهای کلاسیک وجود دارد که جز خودروهای پرسرعت محسوب می شود و توانایی حرکت با سرعت 200 کیلومتر بر ساعت را دارد.

آرش قریشی مجری برگزاری نمایشگاه خودروهای کلاسیک و پر سرعت نیز در این نشست گفت: این اولین بار است که دارندگان خودروهای کلاسیک و پر سرعت می توانند همزمان خودروهای خود را به معرض نمایش بگذارند.

وی با بیان این که نمایشگاه خودروهای کلاسیک و سوپر فست در 17 الی 25 شهریور ماه در موزه تاریخی خودرو برگزار می شود، ادامه داد: بنا داریم تا دراین نمایشگاه خودروهای جدیدی را که در کلاس خودروهای پر سرعت هستند در کنار خودروهای قدیمی همان تولید کننده به نمایش بگذاریم و البته قرار است تا تعدادی خودرو پرسرعت نیز برای اولین بار رونمایی شود.

قریشی همچنین از رونمایی تعدادی خودروی کلاسیک در این نمایشگاه خبر داد و افزود: با توجه به این که نمایشگاه خودروهای پر سرعت در کنار کلاسیک برگزار می شود در نظر داریم تا با حضور نمایندگان خودروهای پر سرعت و همچنین ارتقا دهندگان و واردکنندگان فضای بهتری را برای این خوردوها ایجاد کنیم. وی همچنین از عرضه محصولات فرهنگی با موضوع خودرو و حضورغرفه های رسانه های خودرویی خبر داد.