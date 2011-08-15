  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۹

سالن مسافربری پایانه مرزی میلک در هفته دولت به بهره‌برداری می ‌رسد

سالن مسافربری پایانه مرزی میلک در هفته دولت به بهره‌برداری می ‌رسد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های سیستان و بلوچستان گفت: سالن مسافربری پایانه مرزی میلک با دو هزار و 600 متر زیربنا و اعتبار سه میلیارد تومان در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

علیرضا مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این سالن صرفا جهت تردد مسافرین ایجاد شده و پیش بینی می شود روزانه 500 نفر از اتباع خارجی از این مرز وارد جمهوری اسلامی ایران شوند.

وی گفت: فاز اول مجتمع خدمات رفاهی میلک نیز با هزار و 500 متر زیر بنا و 600 میلیون تومان اعتبار با مشارکت بخش خصوصی و 135 میلیون تومان سرمایه دولتی آماده بهره برداری است.

وی افزود: در فاز دوم این مجتمع رفاهی و خدماتی نیز سایر تاسیسات احداث خواهد شد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های سیستان و بلوچستان بیان داشت: در سه ماه اول سالجاری میزان ترانزیت کالا از این پایانه مرزی در مقایسه با سال قبل 25 درصد رشد داشته است.

وی میزان تزانزیت را 156 هزار و 810 تن با هفت هزار و 164 دستگاه و میزان صادرات در چهار ماهه اول سالجاری را 133 هزار و 119 تن با پنج هزار 735 دستگاه عنوان کرد.

کد مطلب 1384202

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها