علیرضا مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این سالن صرفا جهت تردد مسافرین ایجاد شده و پیش بینی می شود روزانه 500 نفر از اتباع خارجی از این مرز وارد جمهوری اسلامی ایران شوند.

وی گفت: فاز اول مجتمع خدمات رفاهی میلک نیز با هزار و 500 متر زیر بنا و 600 میلیون تومان اعتبار با مشارکت بخش خصوصی و 135 میلیون تومان سرمایه دولتی آماده بهره برداری است.

وی افزود: در فاز دوم این مجتمع رفاهی و خدماتی نیز سایر تاسیسات احداث خواهد شد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های سیستان و بلوچستان بیان داشت: در سه ماه اول سالجاری میزان ترانزیت کالا از این پایانه مرزی در مقایسه با سال قبل 25 درصد رشد داشته است.

وی میزان تزانزیت را 156 هزار و 810 تن با هفت هزار و 164 دستگاه و میزان صادرات در چهار ماهه اول سالجاری را 133 هزار و 119 تن با پنج هزار 735 دستگاه عنوان کرد.