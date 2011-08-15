مسعود حسین‌جمال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیرو سیاست‌های اداره کل تربیت‌بدنی استان قم، از آغاز فعالیت در هیئت، امر آموزش را سرلوحه کارهای خود قرار دادیم و خوشبختانه برگزاری دوره‌های مربیگری شنا در سطح درجه سه در هر دو بخش آقایان و بانوان از جمله دوره‌هایی است که برای مربیان شنا قم برگزار شده است.



وی ابراز داشت: در این دوره‌ها هدف ما ارتقای سطح دانش مربیان شنای استان بوده است و خوشبختانه تمامی مربیان شاغل در رشته شنا استان قم در این دوره‌ها حضور داشته‌اند و زیر نظر مدرسان فدراسیون شنا آخرین دانش این رشته ورزشی را فرا گرفته‌اند.



رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم‌ در ادامه به برنامه‌های این هیئت در ایام تابستان و اوقات فراغت اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در بخش اوقات فراغت خوشبختانه استقبال خوب خانواده‌ دانش‌آموزان سبب فعالیت چشمگیر اعضای هیئت شنا شد و در نهایت با برگزاری جشنواره طرح اوقات فراغت به کار خود در این بخش پایان دادیم.



وی یادآور شد: در جشنواره شنای دانش‌آموزان استان که در هر دو بخش دختران و پسران برگزار شد، حدود 50 شناگر در بخش دختران و 100 شناگر در بخش پسران به مدت دو روز در استخرهای واقع در مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر شهر مقدس قم با یکدیگر به رقابت پرداختند.



حسین‌جمال اظهار داشت: از زمان آغاز مسئولیتم در هیئت شنای استان قم تمام تلاشم در کنار سایر اعضای هیئت این است که بتوانیم ورزش شنای قم را از حالت تفریحی و همگانی در مسیر قهرمانی نیز توسعه دهیم و در میادین و مسابقات مختلف نیز زمینه حضور موفق شناگران قم را ایجاد کنیم.



وی تصریح کرد: خوشبختانه ورزش شنا در قم علاقه‌مندان زیادی دارد و همین علاقه‌مند سبب شد تا در هیئت تیمی را برای شناسایی استعدادهای این رشته ورزشی تشکیل دهیم که بتوانیم از رده‌های سنی پایه شناگرانی موفق برای آینده این رشته ورزشی شناسایی کرده و پرورش دهیم.



رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم‌ تاکید کرد: امکانات ورزش شنا نیز در قم نسبت به سال‌های گذشته بسیار مطلوب شده است و افزایش استخرها در نقاط مختلف شهر باعث شده است توزیع امکانات کاملا عادلانه باشد و دیگر از شلوغی در استخرهای استان در یک منطقه خاص خبری نیست.



وی اضافه کرد: شنای قم هنوز نتوانسته است به جایگاه خوبی در مقایسه با سایر استان قم‌ها دست یابد و هیئت شنا با هدف رساندن موقعیت شنای قم به سطح اول شنای کشور تلاش خود را به کار می‌بندد تا در آینده‌ای نزدیک بتوانیم حداقل در مسابقات قهرمانی کشور برای کسب نتایج خوب حضور یابیم.

