اجرایی نشدن قوانین حداقلی حمایت از فرش/ دارهای قالی هیزم می شود!

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل چمنی صبح دوشنبه در حاشیه آیین تجلیل از روزنامه نگاران برگزیده آذربایجان شرقی به خبرنگاران گفت: در حالی مسئولان کشوری و استانی به ترتیب شعار ایجاد فرصت شغلی برای دو میلیون و 163 هزار نفر در سال جاری را می دهند که کوچک ترین توجهی به کم هزینه ترین و کارآمدترین شغل موجود یعنی قالیبافی صورت نمی گیرد.

وی به تنزل شمار فعالان هنرصنعت فرش به خاطر همین بی توجهی ها اشاره کرد و اظهار داشت: چندی قبل تعداد شاغلان در هنرصنعت فرش آذربایجان شرقی حدود 500 هزار نفر بود اما اکنون شاهد فروش دارهای شکسته قالی ببرای استفاده به عنوان هیزم در نجاری های حاشیه شهرها هستیم که متاثر کننده است.

رئیس اتحادیه تولیدگنندگان و قالیبافان تبریز افزود: همه این شرایط ناخوشایند در حالی رقم می خورد که تنها با صرف هزینه ای معادل سه میلیون تومان می توان برای یک نفر به صورت مستقیم و دو نفر به صورت غیرمستقیم در حوزه فرش فرصت شغلی ایجاد کرد.

وی مدعی شد: اتحادیه تولیدکندگان و قالیبافان تبریز معتقد است در صورت همکاری سایر دستگاه ها و نیز حذف بروکراسی های زادید اداری، هنرصنعت فرش در آذربایجان شرقی می تواند نصف تعهدات دولت برای اشغال زایی این استان را محقق کند.

چمنی ادامه داد: قالیبافان برای دریافت تسهیلات بانکی ناچیز، قرار گرفتن در شمول بیمه شدگان و پرداخت مالیات واقعی باید متحمل کاغذبازی و بروکراسی غیرضرور فراوانی شوند که در شان آنها نیست.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد کمیته فرش به ریاست استاندار در آذربایجان شرقی، آن را گام موثری در جهت حل و فصل مشکلات مربوط به حوزه فرش این استان ارزیابی کرد و ادامه داد: آذربایجان، پایتخت قالی دنیاست و بی توجهی به حل و فصل مشکلات فراروی فعالان هنرصنعت فرش این خطه غیرقابل قبول است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و قالیبافان تبریز همچنین سیاستگذاری واحد در حوزه فرش کشور را خواستار شد و افزود: هم اکنون علاوه بر تشکل های صنفی، مجموعه بازرگانی، میراث فرهنگی و تعاون در حوزه فرش سیاستگذاری کرده و برنامه های خود را اجرا می کنند اما ضرورت دارد برای تسریع در روند مرتفع شدن مشکلات این حوزه و حمایت نظامند از فعالان فرش، سیساتگذاری واحد با مدیریت یکپارچه در حوزه فرش اتخاذ و اجرایی شود.

وی مرکز ملی فرش را از پاسخگویی به مسایل حوزه فرش ناتوان دانست و گفت: لازم است برای بهبود وضع موجود وتکریم بیشتر قالیبافان، مرکز ملی فرش به "سازمان ملی فرش و صنایع بافتنی" ارتقا یابد.

چمنی در بخش دیگری از این گفتگو، به ارائه عملکردی از فعالیت اتحادیه تولیدکنندگان و قالیبافان پرداخت و افزود: این اتحادیه تا کنون به 40 هزار متقاضی، کارت قالیبافی وبه پنج هزار نفر دیگر پروانه قالیبافی خانگی و صنایع همگن اعطا کرده است.

وی افزود: از بین تمام قالیبافان تبریز، تا زمان حاضر 40 هزار خانوار شامل 120 هزار نفر برگ سهام عدالت دریافت کرده اند و در دو ماه گذشته به دو هزار نفر آموزش رایگان قالیبافی داده شده است.