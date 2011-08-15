آموزش رشته های رباتیک و نانوتکنولوژی در فنی و حرفه ای مازندران

عبدالرضا شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین کارگاه آموزش رشته های جدید در این زمینه در ساری فراهم شده و کارگاه های دیگر شهرهای استان درحال تجهیز است.

وی افزود: ایجاد این رشته ها با توجه به نیاز روز بازار و علاقمندی بالای هنرجویان برای تحصیل و گذراندن دوره های عملی در این رشته ها است.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای مازندران تاکید کرد: این اداره کل در رویکردی جدید با توجه علاقه مندی و نیاز بازارکار و رشته های جدید برنامه ریزی و آنها راعملیاتی می کند.

شریعت نژاد به وجود حدود 970 مرکز آموزش فنی وحرفه ای با مجوزاداره کل فنی وحرفه ای در مازندران اشاره کرد و ادامه داد: از این تعداد 903 واحد فعال است.

وی با بیان اینکه پارسال حدود 20 میلیون نفر ساعت کار به هنرجویان درمراکز فنی وحرفه ای آموزش داده شد، اضافه کرد: از این تعداد ساعت نفرکار، حدود پنج میلیون نفر ساعت مربوط به بخش دولتی بوده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران یادآورشد: این اداره کل هم اکنون در حدود 218 رشته درسی و عملی در سراسر مازندران به هنرجویان متناسب به رشته مورد نظر آموزش می دهد.