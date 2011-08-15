  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۵

شریعت نژاد خبر داد:

آموزش رشته های رباتیک و نانوتکنولوژی در فنی و حرفه ای مازندران

آموزش رشته های رباتیک و نانوتکنولوژی در فنی و حرفه ای مازندران

آمل - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای مازندران، از فراهم شدن تدریس و دوره های عملی در زمینه علوم رباتیک، نانوو بایوتکنولوژی در تعدادی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای این استان خبر داد.

عبدالرضا شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین کارگاه آموزش رشته های جدید در این زمینه در ساری فراهم شده و کارگاه های دیگر شهرهای استان درحال تجهیز است.

وی افزود: ایجاد این رشته ها با توجه به نیاز روز بازار و علاقمندی بالای هنرجویان برای تحصیل و گذراندن دوره های عملی در این رشته ها است.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای مازندران تاکید کرد: این اداره کل در رویکردی جدید با توجه علاقه مندی و نیاز بازارکار و رشته های جدید برنامه ریزی و آنها راعملیاتی می کند.

شریعت نژاد به وجود حدود 970 مرکز آموزش فنی وحرفه ای با مجوزاداره کل فنی وحرفه ای در مازندران اشاره کرد و  ادامه داد: از این تعداد 903 واحد فعال است.

وی با بیان اینکه پارسال حدود 20 میلیون نفر ساعت کار به هنرجویان درمراکز فنی وحرفه ای آموزش داده شد، اضافه کرد: از این تعداد ساعت نفرکار، حدود پنج میلیون نفر ساعت مربوط به بخش دولتی بوده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران یادآورشد: این اداره کل هم اکنون در حدود 218 رشته درسی و عملی در سراسر مازندران به هنرجویان متناسب به رشته مورد نظر آموزش می دهد.

کد مطلب 1384205

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها