"سنگ شمال" خوشه صنعتی توسعه یافته معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی همت در این رابطه توضیح داد: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران پس از ارزیابی شاخصهای توسعه خوشه ای پیش از این نیز خوشه صنعتی گلاب و عرقیات گیاهی میمند فارس به عنوان خوشه توسعه یافته کشور اعلام کرده بود و این دو خوشه صنعتی جزو نخستین خوشه های صنعتی توسعه یافته کشور محسوب می شوند که با دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده مرحله توسعه یافتگی آنها اعلام شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: مراحل توسعه خوشه صنعتی سنگ شمال که جزو مصوبات هیئت وزیران به استان فارس محسوب می شود از سال 87 و با انتخاب عامل توسعه آغاز و هم اکنون دستاوردهای مناسبی در حوزه های توسعه بازار داخلی و صادرات افزایش سطح کمی و کیفی محصولات و ارتقای تکنولوژی به همراه داشته است.

همت با اشاره به عضویت 125 واحد فراوری سنگ در خوشه صنعتی سنگ شمال، افزود: عضویت واحدهای صنعتی در این خوشه سبب هم افزایی و شبکه سازی و ارتقای توان آنها در عرصه بازارهای داخلی و خارجی گردید.

وی افزود: با اجرای برنامه های توسعه ای ، شاهد افزایش 100 درصدی در قیمت محصولات تولیدی انحصاری خوشه نسبت به مدت قبل از اجرای طرح توسعه خوشه ای بوده ایم.

همت با بیان اینکه با اجرای برنامه های اجرایی توسعه خوشه میزان بهره وری در واحدهای عضو خوشه رشد چشمگیری داشته، گفت: با فرآوری سنگهای ضایعاتی و استفاده از تکنولوژی روز برش و تولید سنگ میزان بهره وری 20 درصد رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به برگزاری دوره ها و کارگاههای متعدد آموزشی ویژه اعضای این خوشه صنعتی، گفت: در این زمینه با اجرای برنامه های آموزشی، واحدهای عضو خوشه با فناوریهای جدید و اصول بازاریابی و فروش و شیوه های مدیریتی آشنا شدند که شاهد رشد دو برابری درآمد فروش محصولات هستیم.

همت افزود: با فعالیت خوشه صنعتی سنگ شمال شاهد استقبال گسترده فعالان عرصه فرآوری سنگ از تکنولوژیها و فناوریهای مدرن هستیم وهم اکنون ساخت پنج کارخانه با استفاده از تکنولوژیهای روز در حال انجام است.

وی فعال سازی مراکز فرآوری، ارتقای صادرات محصولات، برگزاری تورهای صنعتی خارجی و داخلی و ایجاد سیستم طبقه بندی محصولات متناسب با کیفیت در قیمت را از دیگر دستاوردها و برنامه های اجرا شده در خوشه صنعتی سنگ شمال فارس بیان کرد.