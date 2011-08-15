به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با حضور آیت‌الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، دکتر محمدباقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مهمانان خارجی و نمایندگان بیست کشور اسلامی حاضر در نمایشگاه شب گذشته، 23 مرداد در مصلای امام خمینی(ره) برپا شد.



در ابتدای این مراسم، آیت‌الله تسخیری طی سخنانی به زبان عربی، با تکیه بر نقش بیدارگر قرآن کریم در جهان اظهار کرد: تمام عناصر مربوط به بیداری اسلامی و ضرورت‌های آن در آیات قرآن کریم نهفته است. کلام‌الله مجید کتابی ماندگار است که تمامی علوم را در خود جا داده است و هر فرد می‌تواند با مراجعه به این کتاب الهی، نیازهای خود را برطرف سازد.



در ادامه این همایش، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به اینکه قرآن کریم کتاب بیداری اسلامی است، عنوان کرد: ابتدا لازم است که بیداری اسلامی را تعریف کنیم و سپس توضیح دهیم که این بیداری چگونه به قرآن کریم گره می‌خورد و از آن الهام می‌گیرد.



وی اضافه کرد: وقتی از بیداری سخن می‌گوییم یعنی اینکه عده‌ای در خواب غفلت بوده‌اند و حال به مدد توسل به آیات الهی بیدار شده‌اند. این غفلت زمانی گریبانگیر امت اسلامی می‌شود که مسلمانان دچار افول و فروپاشی تمدنی می‌شوند.



خرمشاد در ادامه سخنانش تأکید کرد: زمانی که امت اسلامی دچار افول شد و پس از آن افول، ناگهان خود را در مواجهه با یک تمدن نوخاسته در غرب دید، مسلمانان احساس کردند که دچار عقب‌ماندگی شده‌اند و این سؤالات مطرح شد که دلیل این عقب‌افتادگی چیست و چه باید کرد؟ در این مرحله بود که دو گروه به‌وجود آمدند؛ گروهی که چاره را توسل به تجربه غرب برای پیشرفت دانست و گروه دومی که بیدارگران اسلامی بودند و تنها راه چاره را بازگشت به دوران طلایی اسلام با تمسک به قرآن کریم اعلام کردند. امروز این حرکت به خاورمیانه نفوذ کرده و باعث بیداری اسلامی در تونس، مصر و بحرین شده است.

سخنرانی دکتر منصف حامدی از تونس که مترجم آثار اسلامی به زبان عربی است و نیز نجیب محمد رسول کارشناس مسائل دینی از فیلیپین به زبان انگلیسی و تعداد دیگری از مهمانان خارجی از دیگر بخش‌های این همایش بود.