به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان ظهر دوشنبه در حاشیه یکصد و بیست‌ و ششمین جلسه علنی سومین دوره شورای اسلامی شهر مشهد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متاسفانه در این روند اختلال ایجاد شده است در حالی که تعیین حریم مشهد با توجه به کارهای کارشناسی صورت گرفته به 15 دقیقه وقت بیشتر نیاز ندارد.

رئیس کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر مشهد نیز گفت: 23 ماه است که موضوع تعیین حریم مشهد ادامه دارد و با وجود قول مساعد رئیس‌جمهور مبنی بر حل این موضوع، ظاهرا اتفاقاتی می‌افتد که به هیچ عنوان شایسته شهر مشهد نیست.

جواد داوودآبادی تصریح کرد: علاوه بر این استاندار خراسان رضوی هم قول داده است تا این موضوع را هر چه سریعتر حل کند.

وی با بیان آماری از شهرستان طرقبه و شاندیز که مدعی در اختیار گرفتن بخشی از حریم مشهد است، گفت: طرقبه و شاندیز برای تبدیل به شهرستان شدن باید 120 هزار نفر جمعیت داشته باشند در حالی که طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 85 جمعیت آن 51 هزار و 9 نفر است؛ ضمن اینکه اکثر باغ و ویلاهای طرقبه و شاندیز متعلق به مشهدی‌هاست.

داوودآبادی با اشاره به شرایط مشهد عنوان کرد: توسعه این شهر تنها از سمت غرب امکان دارد که قصد دارند آن را محدود کنند و مطمئن باشید ظرف 50 تا 100 سال آینده مشهد با بحران جدی سکونتی مواجه خواهد شد.

غلامرضا بصیری‌پور رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر مشهد، نیز در واکنش به صحبت‌های شیرمحمدی اظهار داشت: استاندار بارها این قول را داده است و ضمن اینکه برای ایشان احترام قائلیم، معتقدم خود شهرداری باید بسیار جدی‌تر وارد عمل شده و این موضوع را پیگیری کند.

غلامرضا زعیمی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی مشهد نیز عنوان کرد: این بحث با مذاکره حل نمی‌شود و نیازمند یک حرکت خاص است.

غلامرضا خواجی رئیس کمیسیون مشارکت‌های کلان اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد نیز با تشکر از استاندار خراسان رضوی، اظهار داشت: با وجود دید مثبت استاندار، فضای استانداری در این رابطه خیلی خوب نیست و باید مراقب بود.