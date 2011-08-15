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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

حمله اعضای پ.ک.ک به نظامیان ترکیه سه کشته به جا گذاشت

حمله اعضای پ.ک.ک به نظامیان ترکیه سه کشته به جا گذاشت

بر اثر حمله مسلحانه اعضای حزب کارگردان کردستان به نیروهای امنیتی ترکیه در جنوب شرق این کشور دست کم سه نظامی کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آناتولی گزارش داد که اعضای حزب کارگران کردستان به نظامیان ترک در استان "شیرناک" که پس از ترک محل خدمت راهی منازل خود شده بوده، حمله کردند و در نتیجه آن سه نفر کشته شدند.

این درگیریها در ارتفاعات نزدیک به مرزهای ترکیه با عراق متمرکز شده است.

حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پ ک ک که توسط آنکارا و بسیاری دیگر از کشورها یک گروه تروریستی به شمار می رود، از سال 1984 خواستار حاکمیت مستقل بر جنوب شرقی ترکیه بوده است و در جریان این درگیریها طی 20 سال گذشته 40 هزار نفر کشته شدند.

کد مطلب 1384215

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