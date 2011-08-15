حمله اعضای پ.ک.ک به نظامیان ترکیه سه کشته به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، آناتولی گزارش داد که اعضای حزب کارگران کردستان به نظامیان ترک در استان "شیرناک" که پس از ترک محل خدمت راهی منازل خود شده بوده، حمله کردند و در نتیجه آن سه نفر کشته شدند.

این درگیریها در ارتفاعات نزدیک به مرزهای ترکیه با عراق متمرکز شده است.

حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پ ک ک که توسط آنکارا و بسیاری دیگر از کشورها یک گروه تروریستی به شمار می رود، از سال 1984 خواستار حاکمیت مستقل بر جنوب شرقی ترکیه بوده است و در جریان این درگیریها طی 20 سال گذشته 40 هزار نفر کشته شدند.