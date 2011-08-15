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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

فرماندار بهارستان با 63 شهروند چهره به چهره دیدار کرد

بهارستان - خبرگزاری مهر: فرماندار بهارستان در ملاقات عمومی این هفته فرمانداری، مشکلات 63 نفر از شهروندان را از نزدیک شنید.

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس نوبخت سرپرست فرمانداری شهرستان بهارستان به همراه مسئولان شهرستان پس از شنیدن مشکلات و نقطه نظرات 63 نفر از شهروندان دستورات لازم را جهت رفع مسائل آنها صادر کردند.

نوبخت در پایان این دیدار حضوری با مردم در مورد ضرورت این دیدارهای چهره به چهره و مسائل و مشکلات مردمی اظهار داشت:
خدمتگزاری باید شاخصه بارز مسئولان باشد که این امر موجبات خشنودی خداوند متعال و رضایت مردم را فراهم می سازد.

کد مطلب 1384216

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