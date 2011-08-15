گسترش فرهنگ شهادت رسالت بزرگ پاسداران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه ظهر دوشنبه با بیان این مطلب در جمع خانواده های شهدای پاسدار سپاه روح الله استان مرکزی افزود: شهدا با ایثار و از خود گذشتگی خود وخانواده هایشان در دوران 8 سال جنگ تحمیلی و بعد از آن در دفاع از مرزهای کشور رسالت خویش را در برابر دفاع از کیان و ارزشهای انقلاب اسلامی ایران به خوبی ایفا کردند.

وی ادامه داد: شهدا با حرکت در مسیر ارزشهای انقلاب موجبات عزت و سربلندی انقلاب ایران را در جهان فراهم کرده و حیات طیبه انقلاب اسلامی را تضمین کردند.

وی در ادامه با اشاره به تلاش دشمنان در ضربه زدن به انقلاب اسلامی با نشانه گرفتن ارزشهای انقلاب در توطئه های شوم علیه نظام جمهوری اسلامی بیان داشت: حجاب و حفظ آن از سوی خانواده ها یکی از ارزشهای انقلاب اسلامی ایران است که از دیرباز مورد هدف توطئه های دشمنان بوده است.

ابوحمزه گفت: خانواده های شهدا نقش بزرگی در ترویج فرهنگ حجاب و ترویج این فرهنگ در جامعه اسلامی ایران دارند.

وی با تاکید بر ضرورت نشر وصیت نامه های شهدا افزود: خاطرات و وصیت شهدا باید در قالب هنر و ادبیات در جامعه جاری شوند.