تیم ملی هندبال ایران نوین سپاهان را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال بزرگسالان کشورمان که خود را برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک لندن و جام ملتهای آسیا و انتخابی جام جهانی آماده می کند از ابتدای هفته جاری در اردوی تدارکاتی اصفهان حاضر شده است.

این تیم صبح روز دوشنبه در دومین دیدار تدارکاتی اش در اصفهان برابر تیم نوین سپاهان اصفهان قرار گرفت و توانست این تیم را با نتیجه 44 بر 21 شکست دهد.

هندبالیست های کشورمان پیش از این تیم فولاد سپاهان اصفهان را هم مغلوب خود کرده بودند. قرار است این تیم در ادامه اردوی تدارکاتی اش در شهر اصفهان به مصاف تیم ذوب آهن برود.

رقابتهای هندبال انتخابی المپیک لندن و جام ملتهای آسیا به ترتیب آبان و بهمن ماه سال جاری در کشورهای کره جنوبی و عربستان برگزار می شود.