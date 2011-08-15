10 میلیارد ریال برای شهرک خصوصی گرگان تخصیص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین ظهر دوشنبه در بازدید از این شهرک افزود: قول مساعد داده شد که برای استفاده طرح شهرک صنعتی غیر دولتی از منابع عمرانی با لحاظ برخورداری شهرک های صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر شهرک های صنعتی دولتی برابر ماده 111 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و یا سر جمع اعتبارات شرکت شهرک های صنعتی استان تا سقف 10 میلیارد ریال به شهرک صنعتی غیر دولتی اختصاص داده شود.

وی اظهار داشت: شهرک صنعتی غیر دولتی واقع در گرگان کیلومتر 7 کمربندی سرخنکلاته با گرایش تخصصی ویژه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و با نگاه به صنایع high tech بعنوان نخستین شهرک صنعتی غیر دولتی 3 استان شمالی کشور محسوب می شود.

گرزین گفت: این شهرک با بهره برداری کامل تا فاز نهایی و احداث هشت تا 10 کارخانه صنایع غذایی زمینه اشتغال 800 نفر را بصورت مستقیم و حدود 4 هزار نفر غیر مستقیم را فراهم می کند.