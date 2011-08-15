خبرنگاران در بیان مطالبات مردم تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج نیک اختر ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه بانکی مازندران در ساری افزود: عرصه خبرنگاری و خبرنویسی بسیار سخت و شیرین است.



وی اظهار داشت: یک خبرنگار موفق و دلسوز برای توسعه استان، سعی جدی در جهت ارتقاء شاخص های توسعه ای مازندران می کند.



مدیر امور شعب بانک تجارت مازندران با اشاره به اینکه رسانه ها با انعکاس واقعی موضوعات و بیان چالش ها، زمینه تقویت سرمایه گذاری را در استان فراهم خواهند کرد تصریح کرد: حرفه خبرنگاری به واسطه ارتباط مستیم با مردم بسیار دلنشین و مقدس است.



نیک اختر با بیان اینکه فرصت خدمت رسانی صادقانه و بی مزد و منت برای خبرنگاران فراهم شده است، یادآور شد: خبرنگاری که بتواند در راستای بیان مطالبات مردم به مسئولان نقش آفرینی کند در انجام رسالت خطیر خود موفق است.



وی نقش رسانه های مازندران در تنویر افکار عمومی و ارتقاء ضریب سرمایه گذاری در استان تاثیرگذار و ستودنی دانست و گفت: با تلاش این فعالان رسانه ای در سالهای اخیر، رقم اعطای تسهیلات و ورود سرمایه گذار به مازندران رو به فزونی رفته است.



به گزارش مهر، در پایان از خبرنگاران فعال حوزه بانک تجارت مازندران با اهداء لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.