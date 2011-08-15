مسابقات ورزشی کاراته جام رمضان در گناباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نصیری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افتتاحیه این مراسم با حضور برخی از ورزشکاران و مسئولین شهرستان در محل سالن رزمی مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد.

وی افزود: این مسابقه بین 72 کاراته کا در رده های سنی هشت تا 15 سال در رشته کومیته تیمی و کاتای انفرادی برگزار شد.

وی ادامه داد: 12 تیم از باشگاهای نوده پشنگ، تختی بیلند، رزمی گناباد، قنبر آباد و کانون شهید بهشتی آموزش و پرورش شرکت کردند.

نصیری گفت: در پایان این دوره از مسابقات به تیم های برتر کاپ اول تا سوم تعلق خواهد گرفت.