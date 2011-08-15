به گزارش خبرگزاری مهر، اسداللهی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس ـ از تبلیغ جاذبه‌های گردشگری بیگانگان توسط آژانس‌ها انتقاد کرد و گفت: شکایت‌هایی از برخی آژانس‌های مسافرتی به کمیسیون رسیده و در حال بررسی است. کمیسیون به‌دنبال این است که آژانس‌ها بیشتر روی شناساندن قابلیت‌های گردشگری کشور فعالیت کنند.



همچنین علیرضا کریمی، مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارتباط با تبلیغات مناطق گردشگری خارج از کشور و همچنین شرکت‌های خدمات مسافرتی که تورهای مسافرتی را به این مناطق اعزام می‌کنند، ‌اظهار کرد: شرکت‌های یادشده در تبلیغات خود ملزم به رعایت قواین هستند و بدیهی است، اگر در این تبلیغات ادعا و مطلبی در ارتباط با اختصاص امکانات به مسافران عنوان شود، ولی به اجرا درنیاید، این امر مصداق تبلیغات خلاف واقع و گمراه‌کننده است و طبق قانون برخورد لازم صورت می‌گیرد.