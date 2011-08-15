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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

بررسی پرونده تبلیغات برخی آژانس‌های مسافرتی در مجلس

پرونده‌ تبلیغات برخی آژانس‌های مسافرتی در کمیسیون اصل 90 مجلس بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسداللهی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس ـ از تبلیغ جاذبه‌های گردشگری بیگانگان توسط آژانس‌ها انتقاد کرد و گفت: شکایت‌هایی از برخی آژانس‌های مسافرتی به کمیسیون رسیده و در حال بررسی است. کمیسیون به‌دنبال این است که آژانس‌ها بیشتر روی شناساندن قابلیت‌های گردشگری کشور فعالیت کنند.

همچنین علیرضا کریمی، مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارتباط با تبلیغات مناطق گردشگری خارج از کشور و همچنین شرکت‌های خدمات مسافرتی که تورهای مسافرتی را به این مناطق اعزام می‌کنند، ‌اظهار کرد: شرکت‌های یادشده در تبلیغات خود ملزم به رعایت قواین هستند و بدیهی است، اگر در این تبلیغات ادعا و مطلبی در ارتباط با اختصاص امکانات به مسافران عنوان شود، ولی به اجرا درنیاید، این امر مصداق تبلیغات خلاف واقع و گمراه‌کننده است و طبق قانون برخورد لازم صورت می‌گیرد.

کد مطلب 1384229

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