جزئیات طرح جدید دولت برای اسقاط خودروها

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا رجبی امروز در جمع خبرنگاران درباره آخرین تصمیم گیری کلان دولت برای نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور با بیان اینکه متوسط سن ناوگان تاکسیرانی تهران به پنج سال و در سطح کشور به هفت سال کاهش یافته است، گفت: در حال حاضر از کل خودروهایی که در کل کشور تردید می کنند 40 هزار دستگاه معادل 11 درصد جز خودروهای فرسوده بوده که سن آنها بالای 10 سال است.

معاون نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با تاکید بر اینکه تاکنون 35 هزار نفر برای نوسازی ناوگان ثبت نام کرده اند، تصریح کرد: پیش بینی می شود به زودی مابقی افراد حائز شرایط مراحل ثبت نام خود را تکمیل کنند.

این مقام مسئول با اشاره به تاکید رئیس جمهوری مبنی بر شتاب در طرح توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور به ویژه در کلانشهرها، اظهار داشت: در شرایط فعلی از تعداد کل تاکسی های فرسوده کشور هشه هزار و 400 دستگاه برای نوسازی ثبت کرده اند، ضمن آنکه دوهزار و 500 دستگاه به دلیل محدودیت زمان تحویل خودرو به عنوان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده باید هر چه زودتر ثبت نام کنند.

وی از منع تردد تاکسی های فرسوده به منظور حفظ و صیانت از زیبایی کلانشهرهای کشور خبر داد و افزود: در صورت مشاهده با تردد تاکسی های فرسوده برخورد قانونی به عمل می آید.

رجبی در ادامه با علام اینکه تاکنون بانک صادرات تسهیلات 10 میلیون تومانی برای خودروی سمند و 405 با نرخ سود 4 درصد ارائه کرده است، بیان کرد: همچنین برای سایر خودروها تا سقف سه میلیون تومان به ازای هر تاکسی فرسوده تسهیلات پرداخت می شود که که این مبلغ از قسط خودروهای جایگزین کسر خواهد شد.

معاون نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با بیان اینکه از 15 مرداد ثبت نام خودروی روآ به پایان رسیده است، بیان کرد: این خودروها به زودی به افراد متقاضی تحویل داده می شود.

این مقام مسئول با اشاره به اجرای طرح جایگزینی 30 هزار دستگاه به جای خودروهای فرسوده، بیان کرد: از روز شنبه آینده 29 مرداد ماه نوسازی 18 هزار تاکسی فرسوده آغاز می شود.

وی همچنین در تشریح شرایط ثبت نام و طرح جایگزینی خودروهای زامیاد و ایران خودرو با مشارکت بانکهای ملت، ملی و سپه، توضیح داد: وانت بار با پلاک منطقه ای و یا دارای گواهی تسجیل راهور ناجا با مدل 1355 تا 1365 شمسی می توانند در این طرح حضور داشته باشند.

رجبی با اعلام اینکه از 30 مرداد ماه امسال به مدت یک ماه ثبت نام این نوع خودروها در مراکز مجاز آغاز می شود، گفت: در فاز اول اجرای این طرح ظرفیت پذیرش حدود پنج هزار دستگاه خودروی فرسوده وجود دارد.

به گزارش مهر، از ابتدای برنامه چهارم توسعه تاکنون بالغ بر یک میلیون دستگاه خودروی فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور خارج شده است که برآوردهای اقتصادی نشان می دهد با خروج این خودروها سالانه یک میلیارد و 435 میلیون لیتر در مصرف بنزین کشور صرفه جویی شده است.

کاهش دو میلیون و 885 هزار تنی انواع آلایندگی های زیست محیطی به ویژه در کلانشهرهای کشور از دیگر دستاوردهای این طرح ملی به شمار می رود.