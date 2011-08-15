اشتغالزایی برای 1600 نفر در تعاونی های سراب

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا وکیل آزاد ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری سراب اظهار داشت: بر اساس آمار تعداد کل تعاونی های ثبت شده را در این شهرستان 234 تعاونی است که شامل سرمایه ثبتی بالغ بر 26میلیارد و 450 میلیون ریال می شود.

وکیل آزاد تعداد اعضای تعاونی سهام عدالت شهرستان سراب را 118 هزار نفر خوانده و افزود: سرمایه فعلی این شرکت بالغ بر 354 میلیون ریال است که از این تعداد برای58 هزار و 400 نفر از اعضا به مبلغ 34 میلیارد و 420 میلیون سود سهام عدالت پرداخت شده است.

وی گفت: در طول یک سال گذشته در راستای ارتقای مهارت های شغلی برای اعضاء شرکت های تعاونی تحت نظارت، 15 هزار نفر ساعت دوره آموزشی برگزار شده است .

رئیس اداره تعاون سراب اظهار داشت: از آغاز به کار دولت دهم تعاونی های متقاضی تسهیلات بانکی در بخش های کشاورزی ، صنعتی و خدماتی به مبلغ 20 میلیارد و 210 میلیون ریال به بانک های عامل معرفی شده اند و تا کنون برای اخذ مبلغ 14 میلیارد و 680میلیون ریال عقد قرار داد بانکی صورت گرفته است.

وکیل آزاد همچنین در خصوص اجرای طرح مسکن مهر تصریح کرد: با آغاز به کارهفت شرکت تعاونی مسکن مهر در شهر سراب اکثریت متقاضیان مسکن مهر در قالب تعاونی ها سازماندهی شدند و از اوایل سال 89 تعداد 385 واحد آپارتمانی به طور مستقیم با تعیین پیمانکار توسط تعاونی های مسکن مهر با قیمت بسیار مناسب در حال احداث است.

وی اضافه کرد: از این تعداد 271 واحد آن در اراضی اوقافی واقع در شهرک گل ها و 114 واحد در اول جاده اندراب قرار دارد.

رئیس اداره تعاون شهرستان سراب گفت: در مجموع در سه نقطه از شهر سراب 609 واحد آپارتمانی مسکن مهر تا پایان امسال باید تحویل متقاضیان واجد شرایط شود.

وی یادآور شد: در شهر دوزدوزان نیز 40 واحد آپارتمانی مسکن مهر توسط تعاونی مسکن مهر دوزدوزان در حال احداث بوده و به زودی آماده تحویل به اعضا واجد شرایط می شود.