304 کشته و زخمی در انفجارهای خونین/ ترور یک عضو ارشد حزب طالبانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، پلیس عراق اعلام کرد که "صلاح صالح" یکی از رهبران حزب اتحادیه میهنی کردستان این کشور امروز در انفجاری در منطقه "الطوز" در جنوب کرکوک کشته شد.

این انفجار خودروی صالح را هدف قرار داده بود و بر اثر آن "عقیل صالح" برادر وی نیز زخمی شد. رهبری حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق را "جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق برعهده دارد.

عراق امروز روز خونینی را سپری می کند به طوری که بسیاری از شهرهای این کشور همچون نجف اشرف، کربلای معلی، ذی قار، الکوت، دیاله، المنصور، صلاح الدین و تکریت شاهد انفجارهای همزمان بودند که بر اثر این انفجارها بیش از 100 نفر کشته و زخمی شده اند.

بنا بر اعلام آمارهای اولیه در انفجارهای امروز عراق 66 نفر کشته و 238 نفر زخمی شده اند.

این اقدامات تروریستی همچنان ادامه دارد به طوری که پلیس عراق هم اکنون از منفجر شدن پنج دستگاه خودروی بمبگذاری شده در مناطق مختلف شهر بعقوبه خبر داد.

همچنین نیروهای پلیس بعقوبه توانستند سه دستگاه خودروی بمبگذاری شده در مناطق بهرز، بلدروز و حی المهندسین در مرکز بعقوبه را خنثی کنند. بر اثر این انفجارها دست کم پنج نفر کشته و 18 نفر دیگر زخمی شده اند