بهره برداری از 70 پروژه عمرانی در تبریز طی هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: همزمان با هفته دولت و در آستانه هفته دفاع مقدس، از تبریز آباد با تازه ترین طرح ها و پروژه های عمرانی خدماتی شهرداری رونمایی می شود.

نوین یادآور شد: روند توسعه و عمران گام به گام و جهشی تبریز طی سال های اخیر با طراحی و اجرای پروژه های متعدد در حوزه های مختلف عمرانی، خدماتی، رفاهی، مشارکتی و اجتماعی همواره تداوم داشته و شهرداری تبریز با تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت، تمام تلاش خود را برای تحقق اهداف توسعه زیربنایی و پایدار شهر اولین های ایران به کار بسته است.

شهردار تبریز با اعلام این که شهرداری در ادامه برنامه های توسعه محور خود در تبریز تعداد قابل توجهی از طرح ها و پروژه های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و شهری خود را برای افتتاح و کلنگ زنی در هفته دولت و هفته دفاع مقدس آماده کرده است، افزود: بالغ بر 70 طرح و پروژه با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد ریال مطابق معمول سال های گذشته و به مناسبت هفته دولت و نیز در آستانه هفته دفاع مقدس مورد بهره برداری و یا کلنگ زنی قرار خواهند گرفت تا از این طریق بخش دیگری از پروسه توسعه پایدار تبریز محقق شود.

نوین درعین حال با اشاره به اهم طرح ها و پروژه های آماده بهره برداری شهرداری تبریز در این ایام گفت: آغاز عبوردهی وسایل نقلیه از روی مجموعه تجاری خدماتی فلکه بزرگ ولی عصر (عج)، پل عابرگذر ولی امر در اتوبان پاسداران، پل عابرگذر بیلانکو ، فاز دوم کارخانه تولید کمپوست، طرح مسقف سازی گلزار شهدا در آرامستان وادی رحمت، فاز نهایی طرح تبادل میدان امام علی (ع) ، طرح انبوه کاریضلع شرقی جاده زرنق از جمله پروژه های قابل بهره برداری در این ایام است.

وی زباله گاه اصلی و جدید شهر تبریز ، فرهنگسرای بزرگ الغدیر ، ساماندهی میدان چایی در پل خلبان ، تکمیل تملک و آماده سازی کوی فرشته ، رونمایی از ده ها تندیس و مجسمه مفاخر و سرداران شهید آذربایجان در میادین و خیابان های مهم شهر و میدان شهداء در مقابل استانداری از جمله طرح ها و پروژه های آماده بهره برداری شهرداری تبریز را در این ایام عنوان کرد.

شهردار تبریز همچنین به پروژه های آماده کلنگ زنی شهرداری اشاره و تصریح کرد: همچنین در این ایام طرح ها و پروژه هایی چون دوربرگردان چایکنار مقابل شهرداری منطقه یک، زیرگذر شمالی پل قاری، آبنماها و نورپردازی میدان چایی، دو باب سالن ورزشی سرپوشیده محله ای ، استادیوم پنج هزار نفری پارک صنعت ، 10 زمین چمن مصنوعی در محلات تبریز، ساماندهی بلوک مشاهیر و صدیقین وادی رحمت، یادمان شمس تبریز در باغ گلستان، پارک بزرگ اندیشه، پارک مسافر و مجتمع امدادی جنب ورزشگاه یادگار حضرت امام (ره) ، پارک خانواده جنب تالار آذر ساتراپ و آبنمای موزیکال ائل گولی نیز کلنگ زنی خواهند شد.

نوین با ابراز امیدواری از جلب رضایتمندی عموم مردم از سوی شهرداری از طریق اجرای طرح ها و پروژه های مختلف از برنامه ریزی شهرداری برای افتتاح تعدادی دیگر از طرح ها در مهرماه امسال خبر داد و افزود: پارک بعثت ولی عصر (عج) ، لوپ شمال شرقی پل کابلی ، مسیرگشایی خیابان خیربانو ، فاز دوم مجتمع تجاری پل کابلی ، مسیرگشایی 24 متری سیدلر ( 17 شهریور به صائب) ، پل عابرپیاده 130 متری میرزانائب مارالان و ساختمان اداری منطقه سه نیز در هفته اول مهرماه از سوی شهرداری مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.