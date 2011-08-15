به گزارش خبرنگار مهر، شب است و شهر آرام اما بوستانهای شهر از همیشه شلوغتر هستند. عدهای بیبهانه آمدهاند و عدهای به بهانه برگزاری یک جشن. در بوستان اندیشه مثل 22 بوستان دیگر شهر پیر و جوان، زن و مرد و کودک آمدهاند تا تماشاگر برنامههایی باشند که برای این شبها تدارک دیده شده است. از دور صدای سخنان مردی به گوش میرسد که برای مردم درباره نماز سخن میگوید.
صدایش در هر گوشه بوستان اندیشه به گوش میرسد. آنهایی که در گوشه و کنار بوستان روی نیمکتها نشستهاند، خانوادههایی که آمدهاند از خنکای بوستان در شبهای تابستان لذت ببرند و حتی آنها که فقط از این بوستان عبور میکنند، خواسته یا ناخواسته مهمان یک ضیافت ساده و صمیمی هستند؛ ضیافتی به نام «بر آستان جانان» که به بهانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان برای دومین سال پیاپی توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار میشود.
شبهای به یادماندنی
جمعیت زیادی روی صندلیهای گوشه بوستان نشستهاند؛ همانجایی که مهمانی در حال برگزاری است. دکتر میرباقری همچنان درباره نماز سخن میگوید و خطبهای از امام علی (ع) نقل میکند. شرکتکنندگان در این جشن روبروی دکتر میرباقری روی صندلیها نشستهاند اما این همه جمعیتی نیست که برای شرکت در این برنامه به بوستان اندیشه آمده است. دور تا دور محل برگزاری این برنامه، مرد و زن، پیر و جوان ایستادهاند و به سخنان دکتر میرباقری گوش میکنند. هر چه از زمان برنامه بیشتر میگذارد افراد بیشتری به جمعیت میپیوندند.
در کنار محل برگزاری این جشن میزهای زیادی چیده شده و امتداد میزها به پشت محل برگزاری جشن میرسد. انواع شیرینیهای محلی، زینت آلات، ترشیجات و ... روی این میزها چیده شده و به مهمانان جشن و آنهایی که به بوستان آمدهاند عرضه میشود. عدهای مشغول خرید هستند و عدهای از کنار میزها عبور میکنند. بچهها مثل همیشه سرگرم بازی هستند و در دست برخی از آنها بادکنکهایی هست گه رویشان نوشته شده خیریه محبان صادق (ع).
ضیافت دوباره در بوستانهای شهر
شور و نشاط بوستان اندیشه در این شبها و در زمان برگزاری برنامههای «بر آستان جانان» از همیشه بیشتر است؛ خیلیها این شبها خودشان را به بوستانهای شهر میرسانند تا در این برنامه شرکت کنند. در بوستان گفتوگو هم هرچه از زمان شروع برنامه بیشتر میگذرد؛ جمعیت بیشتری به تماشا میآیند. امسال برای دومین سال متوالی، «برآستان جانان» در بوستانهای شهر تهران برگزار میشود با این تفاوت که سال گذشته ین برنامه در چهارده بوستان شهر برگزار میشد و امسال در 23 بوستان میتوان مهمان برنامه «بر آستان جانان» بود. این برنامه به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار میشود تا فرصتی باشد برای گرد هم آمدن اهالی محلات تهران و بهانهای باشد برای یک جشن شاد در ماه مهمانی خدا.
در بوستان اندیشه عدهای برای اولین بار در ضیافت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران شرکت کردهاند و عدهای دیگر نه تنها در این ماه رمضان بلکه سال گذشته هم در این برنامه شرکت کردهاند. بانویی که به همراه همسرش در این برنامه حضور دارد، میگوید هر روز کارهایش را طوری برنامه ریزی میکند که هر شب بتواند در این مراسم شرکت کند. بانوی دیگری میگوید مهمانانش را با خودش به این مراسم آورده است. پسر جوانی که او هم سال گذشته مهمان برنامه «برآستان جانان» در بوستان اندیشه بوده است میگوید برنامههای امسال هم شادتر است و هم جذابتر. جمعیت حاضر در بوستان اندیشه هر شب شاهد برنامههای متنوعی هستند از تواشیح و جمعخوانی گرفته تا نمایشهای شاد و موزیکال.
یکی از این شبها گروه تواشیح قدر بعد از اجرای برنامه در دفتر ریاست جمهوری به بوستان اندیشه آمدهاند و در این مراسم برای مردم برنامه اجرا کردهاند. گروه حنانه به سرپرستی خانم کاتوزیان یک نماهان زیبا به نام درخشش صبح را برای مهمانان مراسم اجرا کرده است. در این نماهنگ دختران جوان با لباسهای یک دست روی سن حاضر شدند و بانویی با صورتی پوشیده در نقش مادر امام عصر (عج) ظاهر شده است. صدایی شب ولادت امام عصر (عج) را برای حضار روایت کرده و دختران جوان با اجرای حرکاتی هماهنگ تصویر زیبا و زنده از یک نماهنگ را ایجاد کردهاند. خانمی میگوید سالها پیش تابلویی زیبا از تولد حضرت مسیح (ع) خریده و حالا میبیند صحنههایی که گروه حنانه اجرا میکنند شبیه همان تابلوست.
مثل همیشه اجرای نمایش و برگزاری مسابقه از جمله برنامههای ضیافت «برآستان جانان» است. ابوذر چهل امیرانی و محمد عسگری در نقش یک سرباز و یک دژبان نمایشی شاد برای شرکتکنندگان در مراسم بوستان اندیشه اجرا کردهاند و محمد نظری مجری برنامه «به خانه بر میگردیم» به عنوان مجری این برنامه مسابقاتی را با حضور چند داوطلب از میان مردم برگزار کرده است. او به خاطر سابقه اجرای برنامههای خانوادگی در شوخیهایش از مسائل حانوادگی از جمله ارتباط میان مادرزن و داماد بهره میجوید. آتشبازی، اجرای موسیقی و حتی پردهخوانی با حضور اساتید پردهخوان از جمله مرشد میرزا علی از دیگر برنامههایی است که در این ضیافت به مردم محلات مختلف منطقه هفت تهران ارائه میشود.
یک ضیافت نوپا
«برآستان جانان» ضمن برنامههای شاد و سرگرمکننده، برای مخاطبانش لحظات معنوی و عرفانی هم ایجاد کرده و میکند. این ضیافت بهانهایست برای آنکه مردم هر محله کنار هم باشند و در تجربهای مشترک سهیم شوند. تا اینجا سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با ایجاد و اجرای برنامه «برآستان جانان» توانسته تعداد زیادی از شهروندان تهرانی را در ماه مبارک رمضان راضی کند.
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